Pesquisa mostra que Tarcísio mantém vantagem na direita, mas perderia para Lula

Tarcísio, em evento no governo de São Paulo em Araçatuba. João Valerio / Governod e SP,Divulgação

Mesmo sem ter conseguido até aqui o apoio de Jair Bolsonaro, que está duplamente inelegível, por duas condenações em diferentes processos, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), se consolida como o nome mais competitivo da direita para a eleição presidencial de 2026, de acordo com pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (17). O presidente Lula segue líder em todos os cenários, tanto nas simulações de primeiro como nas de segundo turno.

A pesquisa mostrou que, se a eleição fosse hoje e Lula enfrentasse todos os governadores considerados pré-candidatos, ele teria no primeiro turno 48,2% das intenções de votos e Tarcísio, 30,4%. Entre os demais possíveis adversários nessa simulação, nenhum chega a 5%.

Descontados brancos, nulos e indecisos (5,7%), Lula teria votos suficientes para vencer no primeiro turno. Nesse cenário, Ciro Gomes (PDT) teve 4,3%; Ronaldo Caiado (União Brasil), 3,7%; Romeu Zema (Novo), 3%; Ratinho Júnior (PSD), 2,6%; Pablo Marçal (PRTB, mas inelegível), 1,1%; e Eduardo Leite (PSD), 0,9%.

Em um segundo cenário, sem Tarcísio e com Michele Bolsonaro (PL) candidata, Lula subiria para 50,2%. Michele teria 33%; Zema, 5,8%; e os demais, menos de 4%.

Mesmo com Bolsonaro inelegível, o instituto fez uma simulação com o nome dele como candidato e o índice obtido foi de 42,1%, contra 48,1% de Lula.

O AtlasIntel também testou o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, num exercício de cenário sem Lula na disputa. Nessa simulação, Haddad teve 37,7% das intenções de voto e Tarcísio, 31,3%, hipótese em que Ciro Gomes cresceria para 8,5%.

O AtlasIntel ouviu 7.291 eleitores por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias 10 e 14 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos.

Leia Mais Perigo da PEC da Blindagem vai além do que está na superfície

Avaliação de Lula se mantém estável

Em outra pesquisa, esta do instituto Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, os números mostram que a avaliação de Lula se estabeleceu em 51% de reprovação contra 46% de aprovação, mesmo índice do levantamento anterior.