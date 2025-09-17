Pesquisa mostra que Tarcísio mantém vantagem na direita, mas perderia para Lula

Mesmo sem ter conseguido até aqui o apoio de Jair Bolsonaro, que está duplamente inelegível, por duas condenações em diferentes processos, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), se consolida como o nome mais competitivo da direita para a eleição presidencial de 2026, de acordo com pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (17). O presidente Lula segue líder em todos os cenários, tanto nas simulações de primeiro como nas de segundo turno.
A pesquisa mostrou que, se a eleição fosse hoje e Lula enfrentasse todos os governadores considerados pré-candidatos, ele teria no primeiro turno 48,2% das intenções de votos e Tarcísio, 30,4%. Entre os demais possíveis adversários nessa simulação, nenhum chega a 5%.
Descontados brancos, nulos e indecisos (5,7%), Lula teria votos suficientes para vencer no primeiro turno. Nesse cenário, Ciro Gomes (PDT) teve 4,3%; Ronaldo Caiado (União Brasil), 3,7%; Romeu Zema (Novo), 3%; Ratinho Júnior (PSD), 2,6%; Pablo Marçal (PRTB, mas inelegível), 1,1%; e Eduardo Leite (PSD), 0,9%.
Em um segundo cenário, sem Tarcísio e com Michele Bolsonaro (PL) candidata, Lula subiria para 50,2%. Michele teria 33%; Zema, 5,8%; e os demais, menos de 4%.
Mesmo com Bolsonaro inelegível, o instituto fez uma simulação com o nome dele como candidato e o índice obtido foi de 42,1%, contra 48,1% de Lula.
O AtlasIntel também testou o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, num exercício de cenário sem Lula na disputa. Nessa simulação, Haddad teve 37,7% das intenções de voto e Tarcísio, 31,3%, hipótese em que Ciro Gomes cresceria para 8,5%.
O AtlasIntel ouviu 7.291 eleitores por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias 10 e 14 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos.
Avaliação de Lula se mantém estável
Em outra pesquisa, esta do instituto Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, os números mostram que a avaliação de Lula se estabeleceu em 51% de reprovação contra 46% de aprovação, mesmo índice do levantamento anterior.
O Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos, com 95% de nível de confiança.