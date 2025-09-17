Perigo da PEC da Blindagem vai além do que está na superfície

Para além da ponta visível do iceberg, a chamada PEC da Blindagem traz motivos de preocupação para quem acompanha o avanço do crime organizado na política. Se o Senado não barrar essa modificação constitucional aprovada por 353 votos a 154 como forma de proteger os parlamentares do rigor do Supremo Tribunal Federal (STF), a aberração descerá para as Assembleias Legislativas. Não se está falando de uma medida de caráter provisório, mas de uma mudança que balizará a vida institucional do país nas próximas décadas.
O texto diz que, antes de processar um parlamentar, não importando o crime de que seja acusado, o STF deverá pedir autorização ao Legislativo. O pior vem a seguir: a votação deverá ser secreta. O anonimato pode beneficiar o acobertamento de um crime sem que o eleitor do deputado ou senador possa cobrar de quem recebeu seu voto. Pode-se até argumentar que o voto secreto protege o parlamentar de ficar marcado por um colega acusado de cometer crime, mas quem não quer se expor a constrangimentos que não concorra.
Embora deputados que votaram a favor digam que o fazem porque "o Supremo Tribunal Federal persegue a direita", a composição da Corte não é eterna e a do Congresso muda a cada quatro anos. Por que mudar a Constituição e deixar que os parlamentares autorizem ou não o processo, sabendo-se que ali vigora a lei da maioria? Quem garante que não haverá proteção dos aliados e perseguição aos adversários?
Relembre a aqui como votaram os deputados gaúchos:
A FAVOR
- Alceu Moreira (MDB)
- Any Ortiz (Cidadania)
- Bibo Nunes (PL)
- Covatti Filho (PP)
- Danrlei (PSD)
- Franciane Bayer (Republicanos)
- Giovani Cherini (PL)
- Luiz Carlos Busato (União)
- Marcelo Moraes (PL)
- Márcio Biolchi (MDB)
- Mauricio Marcon (Podemos)
- Osmar Terra (PL)
- Pedro Westphalen (PP)
- Ronaldo Nogueira (Republicanos)
- Sanderson (PL)
- Zucco (PL)
CONTRA
- Afonso Motta (PDT)
- Bohn Gass (PT)
- Daiana Santos (PCdoB)
- Daniel Trzeciak (PSDB)
- Denise Pessôa (PT)
- Fernanda Melchionna (PSOL)
- Lindenmeyer (PT)
- Lucas Redecker (PSDB)
- Marcel van Hattem (Novo)
- Marcon (PT)
- Maria do Rosário (PT)
- Paulo Pimenta (PT)
- Pompeo de Mattos (PDT)
AUSENTE
- Heitor Schuch (PSB)