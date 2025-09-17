Perigo da PEC da Blindagem vai além do que está na superfície

PEC aprovada pela Câmara vai para o Senado. Lula Marques / Agência Brasil

Para além da ponta visível do iceberg, a chamada PEC da Blindagem traz motivos de preocupação para quem acompanha o avanço do crime organizado na política. Se o Senado não barrar essa modificação constitucional aprovada por 353 votos a 154 como forma de proteger os parlamentares do rigor do Supremo Tribunal Federal (STF), a aberração descerá para as Assembleias Legislativas. Não se está falando de uma medida de caráter provisório, mas de uma mudança que balizará a vida institucional do país nas próximas décadas.

O texto diz que, antes de processar um parlamentar, não importando o crime de que seja acusado, o STF deverá pedir autorização ao Legislativo. O pior vem a seguir: a votação deverá ser secreta. O anonimato pode beneficiar o acobertamento de um crime sem que o eleitor do deputado ou senador possa cobrar de quem recebeu seu voto. Pode-se até argumentar que o voto secreto protege o parlamentar de ficar marcado por um colega acusado de cometer crime, mas quem não quer se expor a constrangimentos que não concorra.

Embora deputados que votaram a favor digam que o fazem porque "o Supremo Tribunal Federal persegue a direita", a composição da Corte não é eterna e a do Congresso muda a cada quatro anos. Por que mudar a Constituição e deixar que os parlamentares autorizem ou não o processo, sabendo-se que ali vigora a lei da maioria? Quem garante que não haverá proteção dos aliados e perseguição aos adversários?

Relembre a aqui como votaram os deputados gaúchos:

A FAVOR

Alceu Moreira (MDB)

Any Ortiz (Cidadania)

Bibo Nunes (PL)

Covatti Filho (PP)

Danrlei (PSD)

Franciane Bayer (Republicanos)

Giovani Cherini (PL)

Luiz Carlos Busato (União)

Marcelo Moraes (PL)

Márcio Biolchi (MDB)

Mauricio Marcon (Podemos)

Osmar Terra (PL)

Pedro Westphalen (PP)

Ronaldo Nogueira (Republicanos)

Sanderson (PL)

Zucco (PL)

CONTRA

Afonso Motta (PDT)

Bohn Gass (PT)

Daiana Santos (PCdoB)

Daniel Trzeciak (PSDB)

Denise Pessôa (PT)

Fernanda Melchionna (PSOL)

Lindenmeyer (PT)

Lucas Redecker (PSDB)

Marcel van Hattem (Novo)

Marcon (PT)

Maria do Rosário (PT)

Paulo Pimenta (PT)

Pompeo de Mattos (PDT)

