Pedido de Bolsonaro para ir a hospital no próximo domingo causa estranheza

Ex-presidente pediu para ir ao hospital para remoção de "lesões na pele". EVARISTO SA / AFP

Causou estranheza o pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, para ir a um hospital no próximo domingo. Não se trata de fazer exames relacionados aos problemas gastrointestinais decorrentes da facada que sofreu em 2018, mas para um procedimento eletivo que já poderia ter feito antes.

Trata-se da remoção de “lesões na pele”, as conhecidas pintas que os médicos recomendam retirar e fazer biópsia dependendo da cor e do formato. De acordo com o laudo médico, Bolsonaro está com “nevo melanocítico do tronco”, que é uma pinta normalmente benigna, e com “neoplastia de comportamento incerto”. Traduzindo, uma lesão cutânea que não é possível definir de imediato se é benigna ou maligna.

Desde que teve a prisão domiciliar decretada, Bolsonaro pediu licença uma vez para ir ao hospital fazer exames, todos relacionados às consequências da facada. O que chama atenção é o fato de ter marcado o procedimento para domingo, quando já terá saído o resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal.

Mesmo que seja condenado à prisão em regime fechado, a mudança não deve ocorrer imediatamente, porque os advogados certamente entrarão com embargos para tentar postergar o início do cumprimento da pena.