PDT vai conversar com a base do governo Leite para negociar aliança

Mais de 400 pessoas da Região Metropolitana participaram de reunião no diretório do PDT em Porto Alegre. Mariana Ramos / Divulgação

Depois de o governador Eduardo Leite chamar os partidos da base para dizer que não tem lógica uma negociação com a oposição, já que participam do mesmo projeto há 12 anos, o PDT decidiu conversar com os aliados do governo. Embora o discurso oficial seja de que não serão interrompidas as conversas com o PT, o clima esfriou nos últimos dias.

Os líderes do PT chegaram à conclusão de que Juliana Brizola não defenderá o governo Lula com a convicção que o partido deseja, se for ela a candidata ao governo. O candidato do PT ao Piratini será Edegar Pretto ou Paulo Pimenta.

— Ficou acertado que iremos conversar com o grupo que hoje integra o governo Leite. A gente quer avançar no diálogo pelo centro, sem excluir outras hipóteses — diz o deputado Tiago Cadó (PDT), convencido de que o governo não está 100% fechado com a candidatura do vice-governador Gabriel Souza (MDB).

Líderes do PDT se animaram com a afirmação do governador Eduardo Leite de que não existe um compromisso fechado com Gabriel e que há possibilidade de outra composição. Leite vem dizendo que não há lógica em os partidos da base do governo procurarem a oposição para negociar uma aliança eleitoral. De fato, não há — e isso vale tanto para o PDT, que se aproximou do PT, quanto para o PP, que tem uma ala disposta a se coligar com Luciano Zucco (PL), já fechado com o Novo.

Empolgada com os resultados das pesquisas, a ex-deputada Juliana Brizola (PDT) intensificou os roteiros pelo Interior e segue sonhando com uma aliança ampla em torno do seu nome. Nos últimos dias, Juliana visitou os municípios de Fontoura Xavier, Tio Hugo, Passo Fundo, Ernestina e Santa Bárbara do Sul, Carazinho e Palmeira das Missões, onde se reuniu com prefeitos pedetistas, vereadores e lideranças da região.

O objetivo das agendas tem sido escutar demandas locais, fortalecer alianças e construir, de forma coletiva, os caminhos para um Rio Grande mais justo, desenvolvido e com oportunidades para todos.

— A política precisa voltar ao seu verdadeiro lugar: servir às pessoas. E é escutando quem está na ponta, conhecendo a realidade de cada cidade, que conseguimos construir soluções reais para os desafios do nosso Estado — disse Juliana, em uma das reuniões.

Além das visitas municipais, Juliana participou de dois importantes encontros de coordenação regional do PDT: um em Carazinho — terra natal de Leonel Brizola, seu avô e maior referência política — e outro em Palmeira das Missões. Na segunda-feira (29), a candidata se entusiasmou com a participação de mais de 400 pessoas da Região Metropolitana em uma reunião de trabalho no diretório do PDT em Porto Alegre.

— Ver a nossa sede cheia, com tanta gente comprometida com o trabalhismo, com o Brizolismo, foi emocionante e motivador. Estamos construindo um caminho com os pés no chão, dialogando com todas as forças políticas que querem colocar o Rio Grande acima das diferenças partidárias ou ideológicas — disse Juliana, como se não soubesse que é impossível misturar, no primeiro turno, o PT e os partidos de direita que formam a base do governo Leite.