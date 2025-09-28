Passo Fundo cresce e aparece para o mundo com inovação e ousadia empresarial

Na minha infância na região do Alto Jacuí, Passo Fundo era a nossa cidade de referência por motivos bem diferentes do que é hoje. Pelo Hospital São Vicente, pelo CTG Lalau Miranda e por ser a terra de Teixeirinha, que até ganhou uma estátua de estética duvidosa na Avenida Brasil.
Anos depois, dizia-se que era a cidade do “latinha”. Porque “lá tinha” coisas que deixaram de existir. Era um exagero, porque mesmo nesse tempo a Universidade de Passo Fundo (UPF) crescia, mas a região vivia em função do agronegócio, sujeita aos prejuízos causados pelas sucessivas estiagens.
Esse passado passou. Cada vez que visito Passo Fundo me impressiono mais com o que vejo florescer nesse município com vocação para a modernidade e com uma qualidade que deveria inspirar outras regiões que andam para trás: a capacidade de buscar consensos em favor do desenvolvimento, que é diferente do crescimento econômico, apenas.
Não prospera em Passo Fundo o radicalismo chato que tornou a política um campo de batalha. Há o mérito dos prefeitos Airton Dipp, Luciano Azevedo e Pedro Almeida, todos de perfil agregador, mas isso sozinho não explica os avanços.
É preciso considerar o papel da UPF na formação de profissionais de diferentes áreas e na integração com o poder público e as empresas. Há um centro de saúde que está entre os mais avançados do Brasil. Há uma aliança empresarial pela inovação. E há empresários com visão de futuro, de olho no que o mundo está fazendo, que não ficam presos às façanhas do passado.
Entre esses empresários destaca-se o jovem Erasmo Carlos Battistella, que nasceu colono em Itatiba do Sul, mas cedo descobriu, encostado no cabo de uma enxada, que não era aquele o futuro que desejava.
Estudou, alugou um posto de gasolina, depois comprou dois e estava numa fila de banco, esperando para pagar boletos, quando ouviu falar de biodiesel e resolveu investir naquele produto ainda desconhecido.
Dono da Be8, Erasmo é o ECB da holding que na sexta-feira (26) arrematou a concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo — sabedor de que nenhuma região cresce sem infraestrutura.
Passo Fundo já teve voo direto para Porto Alegre e é de se esperar que com a concessão essa ligação volte a existir. É com a autoridade de quem investe bilhões em combustíveis renováveis que Erasmo cobra dos governos a duplicação das estradas que ligam a região ao mundo, sobretudo a BR-285. Sim, Passo Fundo ainda não tem uma ligação duplicada com a Capital ou com Santa Catarina pelo norte.
A RS-153 só será duplicada se sair a concessão do bloco 2 de rodovias estaduais, que enfrenta oposição de políticos da região, porque significa cobrar pedágio, mas é essencial ao desenvolvimento. Também é ele um dos líderes da cobrança por uma solução para o transporte ferroviário, desmantelado pela Rumo, que nunca deu atenção ao Rio Grande do Sul.
Na semana passada Erasmo anunciou um megainvestimento imobiliário, um novo ramo no seu amplo portfólio de negócios, mas seu olhar para o futuro tem um braço menos conhecido, o da educação. Ele comprou um colégio metodista falido, o Instituto Educacional (IE) e, ao invés de transformar o edifício Texas em fachada para o empreendimento imobiliário que erguerá ali ao lado, preferiu reformá-lo para transformar a escola centenária em uma das mais modernas do Estado, na estrutura e na pedagogia.
Erasmo sabe que uma andorinha não faz verão e que uma boa escola privada não transforma a vida de um município. Por isso, apoia os projetos de cidade educadora de Passo Fundo. É o prefeito Pedro Almeida quem faz este registro:
— O Erasmo tem sido um apoiador. Além de todos os investimentos, acredita na educação como nós. É nosso parceiro na Escola Pública de Sustentabilidade que já atendeu mais de 800 alunos em pouco mais de dois meses.
Pedro Almeida tem uma série de iniciativas que conectam as escolas públicas às empresas e, como Erasmo, acredita de fato que não há futuro sem investimento em educação.