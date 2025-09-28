Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Passo Fundo cresce e aparece para o mundo com inovação e ousadia empresarial

Na sexta-feira, o maior empresário da região foi o único candidato e arrematou a concessão ao aeroporto local e do de Santo Ângelo

