Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
Notícia

Para se aproximar do centro, Juliana Brizola procura direção do Podemos

Pré-candidata do PDT ao governo do RS quer "deixar portas abertas" para o ano que vem

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS