Para não perder espaço, PT relança Edegar Pretto para o Piratini e Pimenta para o Senado

Encontro de lideranças petistas em Brasília. Instagram / Reprodução

Temendo que as conversas sobre formação de uma frente ampla — que não avançaram com a velocidade necessária — passem a ideia de que o PT abrirá mão de ser protagonista da eleição de 2026 no Rio Grande do Sul, os prefeitos de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, e de Pelotas, Fernando Marroni, entraram em campo. Em Brasília para compromissos administrativos, Mainardi e Marroni marcaram um encontro com o deputado Paulo Pimenta e com o presidente da Conab, Edegar Pretto, para falar de eleição.

Os quatro gravaram um vídeo (veja abaixo) que pode ser interpretado como relançamento das pré-candidaturas de Pretto ao Piratini e de Pimenta ao Senado, depois de movimentos em que se discutiu a possibilidade de o PT abrir mão da cabeça de chapa em favor de Juliana Brizola (PDT) e de Pimenta ceder espaço à ex-deputada Manuela D’Ávila (ainda sem partido). A construção da frente ampla, inspirada na esquerda uruguaia, foi sugerida pelo ex-governador Tarso Genro e partia do princípio de que quem busca uma aliança forte não pode impor seus candidatos.

Pimenta e Pretto participaram dos encontros, mas depois perceberam que, faltando pouco mais de um ano para a eleição, precisam estar na vitrine, sob pena de o eleitor acreditar que não serão candidatos e não citá-los nas pesquisas. No vídeo gravado em Brasília e publicado no Instagram, Mainardi começa dizendo que ele e Marroni estão em Brasília, conversando com Edegar e Pimenta sobre as eleições.

— Nós entendemos que estes dois companheiros são os melhores nomes para enfrentar uma eleição extremamente difícil. Queremos levar para o partido esse debate: Edegar governador e Pimenta senador.

Marroni complementa e, depois, os dois candidatos agradecem pelo apoio e confirmam a intenção de concorrer.

Leia Mais Partidos de esquerda avançam na discussão sobre frente ampla

O PT está dividido entre os que acham que, na eleição para senador, com duas vagas em disputa, a melhor estratégia é lançar um nome forte e outro menos competitivo, para não "canibalizar o voto". Por essa visão, seria um erro lançar Pimenta e Manuela, por exemplo. Outra ala entende que, como são duas vagas, o melhor é lançar dois nomes equivalentes, para que o segundo voto dos eleitores do PT não migre para um candidato como o ex-governador Eduardo Leite (PSD), numa estratégia de impedir a vitória de alguém da extrema-direita.

Apesar de ter anunciado para o PT que não seria mais candidato, o senador Paulo Paim vem dando sinais de que poderá desistir da ideia de aposentadoria. Paim tem recebido apelos de sindicalistas para que concorra a mais um mandato, para garantir respaldo às pautas trabalhistas.

Veja o vídeo: