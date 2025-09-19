Padilha acerta ao não aceitar humilhação dos Estados Unidos

Alexandre Padilha disse, em entrevista, que condições impostas pelos EUA "são inaceitáveis". Evaristo SA / AFP

A decisão do governo brasileiro de suspender a ida do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aos Estados Unidos é irretocável do ponto de vista das relações internacionais. Não havia sentido em Padilha participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) como se fosse um criminoso com o direito de ir e vir limitado, só podendo circular em uma área restrita entre o hotel e a sede da conferência.

O visto provisório concedido pelo governo americano era capenga e não podia ser aceito pelo governo brasileiro sob pena de aceitar uma humilhação gratuita.

Os Estados Unidos e qualquer país têm direito a negar visto de entrada a qualquer cidadão. Padilha está com o dele vencido desde 2024 e foi avisado de que não poderia renová-lo porque, em 2013, no governo de Dilma Rousseff, foi um dos artífices do programa Mais Médicos, que trouxe profissionais cubanos para o Brasil. Ocorre que o governo americano é obrigado a conceder vistos especiais para representantes de países que participam da assembleia-geral da ONU. Foi nessa condição que Padilha recebeu o visto com restrições de locomoção e, corretamente, desistiu de participar da cúpula da ONU na próxima semana.

Em entrevista à GloboNews, Padilha explicou por que desistiu da viagem:

— São inaceitáveis as condições. Sou ministro da Saúde do Brasil, com plena possibilidade de participar das atividades.

Na prática, essas restrições impedem duas participações efetivas de Padilha em eventos da ONU: a assembleia geral da Organização Panamericana de Saúde (Opas), em Washington, e as reuniões fora da estrutura da assembleia da ONU. Na reunião da Opas, Padilha pretendia anunciar mais um apoio financeiro do Brasil ao fundo rotatório para compra de vacinas e medicamentos para o câncer, que iriam baratear o preço no país e no conjunto das Américas.