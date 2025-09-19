Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Viagem cancelada 
Opinião

Padilha acerta ao não aceitar humilhação dos Estados Unidos

Ministro da Saúde não cometeu qualquer crime para receber um visto capenga do governo Donald Trump

