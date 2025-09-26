Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Advogados em alerta 
OAB-RS contesta aumento de imposto para compensar ampliação da isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil: "Absolutamente desarrazoado"

Presidente Leonardo Lamachia conduziu ato nesta sexta-feira (26) para marcar posição da entidade

Henrique Ternus

