O que falta para Leite definir a secretária da Mulher

Aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa no dia 26 de agosto, a recriação da Secretaria da Mulher está perto de ser efetivada. A legislação sobre a pasta deve ser sancionada na próxima sexta-feira (12) pelo governador Eduardo Leite, aproveitando o dia inaugural da Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. Também é quando o governo planeja anunciar quem vai comandar a secretaria, mas o nome ainda é uma incógnita.

A deputada Nadine Anflor (PSDB) é o nome mais cotado para assumir a função. Delegada e ex-chefe de polícia, a tucana diz que está à disposição para o cargo e que já pensa até mesmo em sugestões para a pasta, mesmo que não seja ela a secretária. O que impede que Nadine aceite o convite — que ainda não foi feito oficialmente — é o tempo que teria à frente da pasta e a suplência na Assembleia.

Nadine será candidata à reeleição — e deverá trocar o PSDB pelo PSD na janela de março, acompanhando o movimento iniciado por Leite no RS. Por isso, se assumir a secretaria, terá de deixar o cargo em abril para cumprir os prazos da Justiça Eleitoral e estar apta a concorrer.

O prazo curto na secretaria, entretanto, não é o que mais preocupa Leite, que entende que seis meses pode ser um prazo curto ou longo, a depender do empenho de quem for nomeado. O governador avalia que o período pode ser bem aproveitado para estruturar a pasta e dar o primeiro tom dos trabalhos.

A grande inquietação recai sobre o suplente de Nadine: o vereador de Porto Alegre Jessé Sangali, que disputou a eleição de 2022 pelo Cidadania e está hoje no PL.

O Piratini teme entregar uma cadeira na Assembleia para um político que está alinhado com a oposição à direita e que, em 2026, fará campanha para Luciano Zucco (PL) no RS. Ser deputado por alguns meses também dará visibilidade para Jessé, que planeja concorrer a deputado estadual ou federal no próximo ano. Entretanto, para assumir, Jessé teria de renunciar ao mandato na Câmara Municipal — ele não confirma qual caminho escolherá e diz que avaliará o cenário com seu partido.

— Eu não gostaria que isso acontecesse, mas se é para eu assumir, o governo tem de correr o risco de ele virar deputado — defende Nadine.

Encontro deve selar

A tucana teve uma reunião com Leite na manhã do dia 26, horas antes da sessão que aprovou a recriação da secretaria. Na ocasião, a deputada se colocou à disposição para assumir o cargo, mas pediu ao governador para que o convite fosse oficializado somente após a deliberação da pauta.

Na última quinta-feira (4), Leite recebeu deputadas gaúchas e de outras regiões do Brasil na Expointer, e lembrou Nadine:

— Precisamos conversar — disse o governador, que ainda não marcou data para encontrar a deputada.

Uma nova e derradeira conversa deve ocorrer na quarta-feira (10), quando Nadine e outros parlamentares terão agenda com Leite. Se não aceitar um eventual convite, a deputada garante que tem uma extensa lista de indicações, entre delegadas, promotoras e defensoras públicas, que poderiam exercer a função.

— Vou ajudar e me dedicar ao máximo para as mulheres de qualquer forma, como secretária ou deputada — garante.