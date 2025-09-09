Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Piratini
Notícia

O que falta para Leite definir a secretária da Mulher

Deputada do PSDB é o nome mais forte, mas governo esbarra em dois empecilhos

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS