O que a derrota de Milei na Argentina ensina para os candidatos brasileiros

Axel Kicillof foi o vencedor da eleição a governador da província de Buenos Aires, com 47% dos votos. AFP / AFP

Na eterna gangorra entre o peronismo e as forças que a ele se opõem, quem ficou por baixo na eleição legislativa na província de Buenos Aires, realizada domingo (7) foi o presidente Javer Milei. Seu partido, La Libertad Avanza, perdeu para a coligação Fuerza Pátria, de centro-esquerda, numa eleição em que Milei pretendia “pregar o último prego no caixão do peronismo”.

O placar foi 47% a 32,8% e jogou luz sobre uma figura que deverá ser central na próxima eleição presidencial, a do governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Com o resultado da eleição, os peronistas já têm um nome para apostar na eleição presidencial de 2027. É Kicillof, que tem boa avaliação como governador e maior independência em relação aos Kirchner, desgastados politicamente com a prisão domiciliar da ex-presidente Cristina Kirchner, acusada de corrupção.

Virou clichê dizer que a Argentina não é para amadores. Na eleição de 2023, o vitorioso no primeiro turno foi Sergio Massa, ex-ministro da Fazenda de Alberto Fernandes, condutor de um governo desastroso. No segundo, Massa perdeu para Javier Milei, o ultraliberal candidato que fez da motosserra o símbolo da sua campanha, prometendo cortar gastos públicos, privilégios e benefícios sociais.

Milei não cumpriu a promessa de acabar com o Banco Central, mas fez cortes profundos na máquina pública e aprofundou os problemas da população mais pobre. Conseguiu reduzir a inflação, que estava fora de controle, mas o custo social elevado implodiu sua popularidade.

A eleição na província de Buenos Aires, termômetro para as próximas disputas eleitorais, coincidiu com um dos piores momentos do governo, seja pela rejeição entre os pobres e desempregados, seja pelo escândalo que envolve sua irmã, Karina, braço direito no governo como secretária-geral da Presidência. Karina é acusada de envolvimento em um esquema de cobrança de propina de 3% sobre compras para a entidades que cuida das pessoas com deficiência.

Em vez de dar explicações, Milei e Karina preferiram o silêncio. O eleitor, que já não morria de amores pelo homem da motosserra, interpretou a falta de explicação como sinal de que alguma coisa muito errada ocorre por trás das cortinas da Casa Rosada.

Na Argentina, a lista com o nome dos eleitores é afixada na porta da seção eleitoral. Na de Karina, alguém escreveu “3%” a caneta, ao lado de seu nome (Karina Elizabeth Milei).