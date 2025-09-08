Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições
Análise

O que a derrota de Milei na Argentina ensina para os candidatos brasileiros

Custo social do ajuste fiscal e escândalo de corrupção envolvendo irmã do presidente explicam resultado da eleição em Buenos Aires

