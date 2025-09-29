Número de deputados por Estado não será alterado para a eleição de 2026

Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Deputados federais gaúchos respiram aliviados. Não haverá redução no tamanho da bancada em 2026, o que tornaria a próxima eleição mais difícil.

Depois de o presidente Lula vetar o projeto que aumenta o número de deputados de 513 para 531, o ministro Luiz Fux determinou nesta segunda-feira (29) que a readequação das bancadas ao último censo ficará para 2030. É que o Congresso ainda não apreciou o veto de Lula e a lei diz que vale a regra vigente um ano antes da eleição.

Se o número de cadeiras fosse redistribuído de acordo com o último Censo, o Rio Grande do Sul perderia duas cadeiras. O número de deputados federais cairia de 31 para 29.

A decisão atende a pedido do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP). O senador argumentou que, como o veto de Lula segue pendente de apreciação, isso impediria a aplicação das novas regras para 2026.

Fux deu razão a Alcolumbre. Justificou que o processo legislativo sobre o tema não se encerrou no Congresso e que, a pouco mais de um ano das eleições gerais, é preciso ter "clareza quanto ao número de assentos destinados a cada Estado", para que não haja insegurança jurídica.

Quem teria mais deputados

Amazonas: tem oito deputados, passaria a ter 10

tem oito deputados, passaria a ter 10 Ceará: tem 22, passaria a ter 23

tem 22, passaria a ter 23 Goiás: tem 17, passaria a ter 18

tem 17, passaria a ter 18 Minas Gerais: tem 53, passaria a ter 54

tem 53, passaria a ter 54 Mato Grosso: tem oito, passaria a ter nove

tem oito, passaria a ter nove Pará: tem 17, passaria a ter 21

tem 17, passaria a ter 21 Santa Catarina: tem 16, passaria a ter 20

Quem teria menos

Alagoas: tem nove deputados, passaria a ter oito

tem nove deputados, passaria a ter oito Bahia: tem 39, passaria a ter 37

tem 39, passaria a ter 37 Paraíba: tem 12, passaria a ter 10

tem 12, passaria a ter 10 Pernambuco: tem 25, passaria a ter 24

tem 25, passaria a ter 24 Piauí: tem 10, passaria a ter oito

tem 10, passaria a ter oito Rio de Janeiro: tem 46, passaria a ter 42

tem 46, passaria a ter 42 Rio Grande do Sul: tem 31, passaria a ter 29

Quem não mudaria