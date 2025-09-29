Rosane de Oliveira

Sem mudanças, por ora
Número de deputados por Estado não será alterado para a eleição de 2026

Rio Grande do Sul, que pelo Censo de 2022 perderia duas cadeiras, seguirá com 31 representantes na Câmara

