Número de deputados por Estado não será alterado para a eleição de 2026

Deputados federais gaúchos respiram aliviados. Não haverá redução no tamanho da bancada em 2026, o que tornaria a próxima eleição mais difícil.
Depois de o presidente Lula vetar o projeto que aumenta o número de deputados de 513 para 531, o ministro Luiz Fux determinou nesta segunda-feira (29) que a readequação das bancadas ao último censo ficará para 2030. É que o Congresso ainda não apreciou o veto de Lula e a lei diz que vale a regra vigente um ano antes da eleição.
Se o número de cadeiras fosse redistribuído de acordo com o último Censo, o Rio Grande do Sul perderia duas cadeiras. O número de deputados federais cairia de 31 para 29.
A decisão atende a pedido do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP). O senador argumentou que, como o veto de Lula segue pendente de apreciação, isso impediria a aplicação das novas regras para 2026.
Fux deu razão a Alcolumbre. Justificou que o processo legislativo sobre o tema não se encerrou no Congresso e que, a pouco mais de um ano das eleições gerais, é preciso ter "clareza quanto ao número de assentos destinados a cada Estado", para que não haja insegurança jurídica.
Quem teria mais deputados
- Amazonas: tem oito deputados, passaria a ter 10
- Ceará: tem 22, passaria a ter 23
- Goiás: tem 17, passaria a ter 18
- Minas Gerais: tem 53, passaria a ter 54
- Mato Grosso: tem oito, passaria a ter nove
- Pará: tem 17, passaria a ter 21
- Santa Catarina: tem 16, passaria a ter 20
Quem teria menos
- Alagoas: tem nove deputados, passaria a ter oito
- Bahia: tem 39, passaria a ter 37
- Paraíba: tem 12, passaria a ter 10
- Pernambuco: tem 25, passaria a ter 24
- Piauí: tem 10, passaria a ter oito
- Rio de Janeiro: tem 46, passaria a ter 42
- Rio Grande do Sul: tem 31, passaria a ter 29
Quem não mudaria
- Acre: tem oito deputados
- Amapá: tem oito
- Distrito Federal: tem oito
- Espírito Santo: tem 10
- Maranhão: tem 18
- Mato Grosso do Sul: tem oito
- Paraná: tem 30
- Rio Grande do Norte: tem oito
- Rondônia: tem oito
- Roraima: tem oito
- Sergipe: tem oito
- São Paulo: tem 70
- Tocantins: tem oito