Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Conforto aos pais
Notícia

Nova lei garante fraldários e banheiros familiares em locais públicos e privados com grande circulação no RS

Medida é de autoria do deputado Adão Pretto (PT) e foi sancionada pelo governador Eduardo Leite

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS