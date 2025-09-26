Nova lei garante fraldários e banheiros familiares em locais públicos e privados com grande circulação no RS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Já está em vigor no Rio Grande do Sul a lei que prevê a instalação de fraldários e sanitários familiares em espaços públicos e privados com grande circulação de pessoas. A medida vale para shoppings, parques, aeroportos, rodoviárias, estádios e outros locais de grande fluxo. O texto é de autoria do deputado Adão Pretto (PT) e foi sancionado pelo governador Eduardo Leite.
Batizada por Pretto de "Lei da Paternidade Ativa", a legislação tem como objetivo ampliar a acessibilidade e a inclusão de famílias que frequentam esses ambientes e incentivar a divisão de responsabilidades no cuidado com as crianças.
— Ao longo de gerações, as mães têm sido historicamente sobrecarregadas nesse papel, e legislações como esta ajudam a construir uma melhor distribuição das responsabilidades entre homens e mulheres — afirma o parlamentar.
O texto prevê que os fraldários sejam instalados em áreas reservadas e próximas aos sanitários, com acesso liberado para pessoas de todos os gêneros. Caso não seja possível criar um espaço específico, a estrutura deverá ser incorporada tanto aos banheiros femininos quanto os masculinos.
Além de facilitar a rotina das famílias, a lei pretende evitar constrangimentos comuns em locais onde os fraldários ficam restritos aos banheiros femininos e situações em que pais ou mães precisam levar seus filhos a sanitários do sexo oposto.
Adão Pretto Filho destaca que a medida representa um passo importante na promoção da corresponsabilidade familiar e da igualdade de gênero no Estado. Coordenador da Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher, ele avalia que a iniciativa contribui para garantir mais dignidade e melhores condições para responsáveis que cuidam de crianças pequenas fora de casa.