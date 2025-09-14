Não existe “golpe do bem” — e o diálogo citado por Cármen Lúcia no STF explica por quê

Cármen Lúcia deu o voto que formou maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Concluído o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus da trama golpista de 2022, ainda ecoam os trechos mais marcantes dos votos dos ministros. Um deles não é de uma sumidade do mundo jurídico, mas de um dos maiores escritores que a Humanidade já conheceu, o francês Victor Hugo, autor de Os miseráveis e de Os trabalhadores do mar, entre tantos outros menos conhecidos.

Cármen Lúcia, que começou lendo o poema Que país é este?, de Affonso Romano de Sant’Anna (cuja íntegra a coluna publicou no mesmo dia), escolheu um pequeno trecho de História de um crime.



No livro, Victor Hugo narra uma tentativa de golpe de Estado, em referência à dissolução da Assembleia Nacional Francesa por Luís Napoleão Bonaparte (Napoleão III), em 1851. O suposto diálogo entre um integrante da força armada e uma autoridade que resiste ao golpe é uma ode à democracia — ou a reafirmação de que não existe “golpe do bem”. Vale à pena ler de novo:

— Mas isso que você me propõe é um golpe de Estado.

— Você acredita nisso?

— Sem dúvida. Nós somos a minoria e seríamos a maioria. Nós somos uma porção da Assembleia e agiríamos como se fôssemos a Assembleia inteira. Nós, que condenamos a usurpação, seríamos os usurpadores. Nós, os defensores da Constituição, afrontaríamos a Constituição. Nós, os homens da lei, violaríamos a lei. É um golpe de Estado.

— Sim, mas um golpe de Estado para o bem.

— O mal feito para o bem continua sendo mal.

— Mesmo quando ele tem sucesso?