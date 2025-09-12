Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Orçamento de 2026
Opinião

Nada justifica proposta de Leite de dobrar o valor das emendas para deputados estaduais

Ao afagar parlamentares com mais dinheiro no ano eleitoral, governo manda sinal trocado à sociedade

