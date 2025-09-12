Nada justifica proposta de Leite de dobrar o valor das emendas para deputados estaduais

Eduardo Leite, na Expointer, em 5 de setembro deste ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Mesmo que o Rio Grande do Sul estivesse nadando em dinheiro, a proposta do governador Eduardo Leite de dobrar o valor das emendas parlamentares — de R$ 2 milhões para R$ 4 milhões — seria indefensável.

Os argumentos usados pelo governo para justificar o presente de Natal embutido no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) não são convincentes.

Mais do que os deputados eleitos por determinadas regiões, quem realmente conhece as necessidades da população são os prefeitos, os conselhos de desenvolvimento regional e os próprios cidadãos, que podem votar na Consulta Popular.

Histórico das emendas no RS

Foi Leite que em seu primeiro ano de governo trouxe para a Assembleia essa miniatura da distorção federal que são as emendas parlamentares. Era R$ 1 milhão por deputado, depois R$ 2 milhões e, no próximo ano, R$ 4 milhões. A emenda é uma forma de o deputado, federal ou estadual, fazer cortesia com o chapéu alheio (nossos impostos) e ainda ter a reeleição facilitada.

O aumento no valor das emendas foi revelado pelo repórter Paulo Egidio, a partir de uma apresentação feita aos deputados aliados em reunião fechada na noite de quarta-feira, no Palácio Piratini.

Na apresentação de 47 páginas, intitulada “Ajuste Fiscal no Rio Grande do Sul”, consta que a proposta de orçamento irá para a Assembleia com previsão de déficit primário de R$ 5,5 bilhões.

O valor global das emendas é irrelevante na comparação com o déficit. O problema é o recado que passa.

Os deputados podem e devem indicar prioridades para suas regiões sem distribuir dinheiro diretamente para as comunidades onde fazem votos. Como ficam aquelas que não têm um deputado para chamar de seu, porque são pequenas ou não conseguiram eleger representante?

As emendas parlamentares também provocam concorrência desleal entre os deputados que concorrem à reeleição e os que tentam conquistar o primeiro mandato.

Além da estrutura de gabinete, com assessores, auxílio-combustível, indenização por uso de veículo e diárias para viajar pelo interior, quem tem mandato ainda recebe mais recursos do fundo partidário. Com mais R$ 4 milhões em emendas em 2026, ficará ainda mais difícil a competição para os desafiantes.

Críticas da oposição

O deputado Miguel Rossetto, líder da bancada do PT na Assembleia, acrescenta mais um elemento ao debate. Lembra que o governo não cumpre o repasse constitucional de 12% da receita líquida para a saúde e de 25% para a educação:

— Isso não é política pública, é busca de fidelidade. Talvez seja o momento de debatermos o fim das emendas parlamentares. A Câmara Federal não é um bom exemplo a ser seguido.