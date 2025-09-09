Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Apelo
Movimento LGBT+ leva carta à primeira-dama pedindo sanção das cotas trans em Porto Alegre

Decisão cabe ao prefeito Sebastião Melo, que tem até o dia 17 para decidir

Henrique Ternus

