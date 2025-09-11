Ministros do Supremo se queimam na fogueira das vaidades

Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, única mulher a compor a Corte atualmente, na sessão de julgamento de quarta-feira. Rosinei Coutinho / STF

O voto de 13 horas do ministro Luiz Fux, que provocou uma mistura de sentimentos nos espectadores (só não teve lugar para a indiferença), reabriu a discussão sobre a fogueira de vaidades que se acende nos julgamentos de grande repercussão. Numa casa de tão poucas mulheres – apenas três na história e só uma em atividade – são os homens a protagonizar a disputa de beleza. Intelectual, naturalmente, ainda que se possa imaginar um e outro diante do espelho se perguntando se existe alguém mais charmoso, corajoso, espirituoso, talentoso… Cada leitor pode acrescentar seus próprios adjetivos a essa lista.

O ministro André Mendonça, que não está no foco porque integra a outra turma, ficou irreconhecível depois da harmonização facial e do implante capilar. Luiz Fux, estrela da quarta-feira, cultiva uma cabeleira prateada que muita gente pergunta ao Google se é peruca, mas é natural. Alexandre de Moraes se encontrou no papel de justiceiro e faz o contraponto com sua calvície precoce.

Flavio Dino, juiz de carreira antes de entrar para a política, brinca com o excesso de peso e se aposta nas gracinhas que fazem rir os advogados e os próprios ministros. Cristiano Zanin, o presidente da 1ª turma, foge do “espelho, espelho meu” com seu jeito discreto de quem dá trabalho aos caricaturistas.

Há os que deixaram saudade nos jornalistas por estarem sempre prontos para uma entrevista, como Marco Aurélio Melo e seu jeito carioca de ser, e as que nunca falaram fora dos autos, como Rosa Weber. Os camaleões, como Dias Toffoli, os inexpressivos, como Kassio com K. Os poetas, como o Luiz Roberto Barroso e o saudoso Ayres Britto. E Cármen Lúcia, a ministra que daqui a pouco estará no centro das atenções, porque seu voto poderá ser o decisivo para os oito réus do núcleo crucial da trama golpista.

Cármen Lúcia faz a alegria dos cartunistas com seu jeito sisudo, quase sempre vestida de preto sob a toga, os cabelos grisalhos com o mesmo corte desde que assumiu a cadeira de Ellen Gracie, a pioneira. Séria, circunspecta, avessa a entrevistas, a ministra mostrou nos interrogatórios e nas manifestações dos advogados de defesa que está atenta mesmo quando parece prestes a cochilar.