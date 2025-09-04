Ministro da Agricultura desrespeita o Rio Grande do Sul ao não participar da Expointer

Atualização: após reunião com Lula na tarde desta quinta-feira (4) para decidir medidas de apoio ao agronegócio gaúcho, o ministro mudou os planos e virá para a abertura da Expointer nesta sexta-feira. Leia mais informações aqui.

Não dá para entender a ausência do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na 48ª edição da Expointer.

Mesmo que não tenha como atender a demanda dos produtores rurais por uma renegociação ampla das dívidas, Fávaro deveria vir e falar de peito aberto dos motivos do governo para propor uma alternativa ao projeto aprovado na Câmara. Explicar por que o governo não concorda em usar no socorro aos produtores o dinheiro do fundo do pré-sal, criado para investir na educação.

Fávaro não precisaria vir na abertura. Poderia visitar a feira antes da abertura oficial, conversar com os produtores, mostrar que se importa com esse que é um dos pilares da economia do Rio Grande do Sul. Melhor ainda seria o presidente Lula, que não tem boa relação com o agronegócio, mandar o vice-presidente Geraldo Alckmin para representar o governo na abertura da Expointer.