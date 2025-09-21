Ministério do Trabalho interdita terceirizadas da CEEE

CPI na Assembleia Legislativa investiga falhas no fornecimento de energia no RS Fernando Gomes / ALRS

O jornalista Fábio Schaffner colabora com a colunista Rosane de Oliveira

Duas terceirizadas da CEEE Equatorial foram interditadas pelo Ministério do Trabalho por irregularidades na formação dos eletricistas. Com sede em Pelotas, a Conecta Empreendimentos e a Gold Montagem, Instalação e Locação tiveram suspensos os serviços em instalações elétricas de baixa e alta tensão. A Gold atendeu às exigências e já opera normalmente. A Conecta recorreu à Justiça, mas teve liminar negada e segue interditada.

A CEEE Equatorial diz que a segurança e o bem-estar de sua força de trabalho é um "valor inegociável". A empresa salienta que a Gold está operando normalmente e que a Conecta tem dez dias para apresentar cronograma de regularização dos apontamentos.

Leia na íntegra a nota da empresa:

"A empresa Gold Montagem sofreu a fiscalização e todos os apontamentos feitos pelo MT foram atendidos. A empresa está operando normalmente. Quanto a Conecta Empreendimentos, após a notificação houve uma audiência de conciliação e a empresa tem dez dias para apresentar cronograma de regularização dos apontamentos. A CEEE Equatorial acompanha o processo e destaca que a segurança e o bem-estar de sua força de trabalho, seja própria ou terceirizada, é um valor inegociável do Grupo Equatorial."

Nesta segunda-feira, a CPI da Equatorial colhe depoimentos de representantes dos trabalhadores, do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho.

Nas próximas semanas, a CPI faz uma incursão pelo interior do Estado. Estão previstas viagens a Osório, Rio Grande, Erechim, Caxias do Sul e Santana do Livramento.