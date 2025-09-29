Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Reconhecimento
Notícia

Mineirinho pode se tornar cidadão de Porto Alegre

Vereador propôs conceder título ao skatista Sandro Dias, que quebrou recorde mundial ao descer rampa de 70 metros de altura no prédio do CAFF

Henrique Ternus

