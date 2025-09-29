Mineirinho pode se tornar cidadão de Porto Alegre

Sandro Dias, o Mineirinho, concedeu entrevista ao Timeline da Rádio Gaúcha nesta segunda-feira (29). Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois de fazer história na Capital gaúcha, o skatista Sandro Dias, o Mineirinho, poderá se tornar cidadão de Porto Alegre. É o que prevê a proposta do vereador Giovane Byl (Podemos), protocolada na Câmara Municipal.

Na última quinta-feira (25), o skatista de 50 anos desceu da altura de 70 metros na megarrampa construída pela Red Bull na ala norte do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre. Além da marca relacionada ao tamanho, Mineirinho — que, apesar do apelido, é natural de Santo André (SP) — também bateu o recorde de velocidade máxima em um skate padrão, ao atingir 103,8 km/h.

No mesmo dia, à noite, Byl — que também é skatista — encontrou Sandro, sua esposa e equipe em uma churrascaria, e já comentou da sua intenção de propor o título de cidadão da Capital.

— Falei que sou vereador e que queria conceder a ele o título de cidadão de Porto Alegre, porque foi um feito histórico e também pelo o que o skate representa, mas principalmente por ele ter colocado Porto Alegre no mapa mundial do skate — conta o vereador.

Na hora, Mineirinho deu a resposta:

— Ele disse que seria uma honra.