Michelle Bolsonaro vem ao Rio Grande do Sul em 25 de outubro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro será a grande atração no encontro da ala feminina do PL, a ser realizado no dia 25 de outubro, no Rio Grande do Sul. Batizado de Grande Encontro do PL Mulher Nacional — Juntas, Transformando o Brasil, o evento ainda não tem local e horário definidos.
Ao lado da anfitriã, Adriane Cherini, presidente estadual do PL Mulher-RS, Michelle dividirá o palco com nomes de destaque da legenda no Estado, como as deputadas estaduais Adriana Lara e Kelly Moraes e outras grandes lideranças.
O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais do PL Mulher-RS por Adriane, esposa do presidente estadual do PL, Giovani Cherini. A organização prevê que será necessário um auditório com amplo espaço, pelo número de mulheres que Michelle costuma atrair em suas viagens.
Em mensagem publicada junto ao anúncio, Adriane Cherini convocou as apoiadoras a comparecerem ao encontro: "Conto com vocês para espalhar essa grande notícia e mostrarmos juntas a força e o apoio das gaúchas a essa mulher de fé, coragem e determinação, que segue firme enfrentando grandes batalhas pelo nosso Brasil".