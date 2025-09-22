Michelle Bolsonaro vem ao Rio Grande do Sul em 25 de outubro

Adriane Cherini, presidente do PL Mulher no RS, e Michelle Bolsonaro. Divulgação / PL-RS

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro será a grande atração no encontro da ala feminina do PL, a ser realizado no dia 25 de outubro, no Rio Grande do Sul. Batizado de Grande Encontro do PL Mulher Nacional — Juntas, Transformando o Brasil, o evento ainda não tem local e horário definidos.

Ao lado da anfitriã, Adriane Cherini, presidente estadual do PL Mulher-RS, Michelle dividirá o palco com nomes de destaque da legenda no Estado, como as deputadas estaduais Adriana Lara e Kelly Moraes e outras grandes lideranças.

O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais do PL Mulher-RS por Adriane, esposa do presidente estadual do PL, Giovani Cherini. A organização prevê que será necessário um auditório com amplo espaço, pelo número de mulheres que Michelle costuma atrair em suas viagens.