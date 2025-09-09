Melo será convidado a depor na CPI das concessionárias de energia

Sebastião Melo falará aos deputados na próxima segunda-feira (15). Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Foi aprovado o convite do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, para depor na CPI das concessionárias de energia na Assembleia Legislativa. O depoimento de Melo está previsto para a próxima segunda-feira (15). Os deputados que integram a comissão aprovaram o requerimento, apresentado por Laura Sito (PT), na reunião desta segunda (8).

Melo é crítico da CEEE Equatorial, responsável pela rede elétrica da Capital. O prefeito reclama do serviço prestado pela empresa pelo menos desde 2023, dois anos depois de assinado leilão da estatal para o Grupo Equatorial Energia. Em dezembro daquele ano, houve falta de água em mais de 14 bairros da cidade, e Melo atribuiu à concessionária a responsabilidade pelo desabastecimento.

O prefeito não esconde sua insatisfação em períodos de fortes chuvas, que causam queda de luz em milhares de residências e também nas casas de bombas — o que, por consequência, causa alagamentos nas ruas da cidade. Melo também responsabiliza a CEEE pelos emaranhados de fios sem utilização, já que os postes estão sob a supervisão da concessionária.

Para a deputada Laura Sito, o depoimento de Melo vai permitir que os deputados compreendam de que forma a prefeitura de Porto Alegre tem cobrado a empresa e quais medidas têm sido adotadas pelo Executivo diante das falhas no fornecimento de energia.