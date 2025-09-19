Melo manda secretários deixarem o celular na entrada das reuniões

Não é só nas escolas que o celular está sendo banido em Porto Alegre. Nas reuniões quinzenais do secretariado, o prefeito Sebastião Melo adotou a prática de mandar os secretários deixarem o telefone em um saco, na entrada da sala. Não por medo de que a conversa seja filmada, mas para evitar que a atenção seja desviada.
Foi isso que ocorreu nesta sexta-feira (19), quando a reunião ocorreu na Câmara Municipal, para ficar mais perto do Acampamento Farroupilha, onde o prefeito tinha compromisso. Vereadores que não sabiam da prática ficaram intrigados, mas a prefeitura garante que não se tratou de nenhum encontro secreto.
O secretário de Comunicação, Luiz Otávio Prates, atesta que as reuniões ficaram mais produtivas depois que os participantes não podem mais dar aquela espiadinha nas mensagens.
Em diferentes eventos, públicos ou de empresas, os fotógrafos sofrem para conseguir uma foto da plateia que não mostre metade do público de olho no celular, em vez de prestar atenção ao que está sendo dito ao microfone ou mostrado em vídeo ou apresentação.