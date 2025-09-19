Melo manda secretários deixarem o celular na entrada das reuniões

Reuniões com o prefeito ficaram mais produtivas, segundo secretário. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Não é só nas escolas que o celular está sendo banido em Porto Alegre. Nas reuniões quinzenais do secretariado, o prefeito Sebastião Melo adotou a prática de mandar os secretários deixarem o telefone em um saco, na entrada da sala. Não por medo de que a conversa seja filmada, mas para evitar que a atenção seja desviada.

Foi isso que ocorreu nesta sexta-feira (19), quando a reunião ocorreu na Câmara Municipal, para ficar mais perto do Acampamento Farroupilha, onde o prefeito tinha compromisso. Vereadores que não sabiam da prática ficaram intrigados, mas a prefeitura garante que não se tratou de nenhum encontro secreto.

O secretário de Comunicação, Luiz Otávio Prates, atesta que as reuniões ficaram mais produtivas depois que os participantes não podem mais dar aquela espiadinha nas mensagens.