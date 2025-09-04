Melo cria secretaria para cuidar da concessão do Dmae e nomeia Bruno Vanuzzi

Bruno Vanuzzi deixa o Dmae e assume nova secretaria. Alex Rocha / PMPA / Divulgação

Está confirmada oficialmente a saída do diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Bruno Vanuzzi, do comando da autarquia, adiantada pela coluna na quarta-feira. Vanuzzi será promovido a secretário extraordinário de Projetos Especiais, para se dedicar especificamente à aceleração da concessão do Dmae à iniciativa privada, que o prefeito Sebastião Melo chama de “parceirização”.

Na presidência do Dmae ficará, interinamente, o atual diretor-executivo Vicente Perrone, que assume o cargo nesta sexta-feira (5). Vanuzzi viaja em missão oficial ao Reino Unido e retorna no dia 15.

Vanuzzi disse que pediu para sair da presidência do Dmae para poder dedicar mais tempo à família, mas nos bastidores a informação que o verdadeiro motivo de sua saída é a relação tempestuosa com os servidores.