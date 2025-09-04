Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Porto Alegre
Notícia

Melo cria secretaria para cuidar da concessão do Dmae e nomeia Bruno Vanuzzi

Comando da autarquia ficará com Vicente Perrone, que tem bom trânsito entre os servidores e cuidará da operação

