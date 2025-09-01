Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
Maranata assina ficha no PSDB e reafirma intenção de concorrer ao governo do RS

Prefeito de Guaíba já planeja campanha no ano que vem, mas terá de disputar internamente com a presidente estadual, Paula Mascarenhas

Henrique Ternus

