Maranata assina ficha no PSDB e reafirma intenção de concorrer ao governo do RS

No ato de filiação, Marcelo Maranata (centro) vestiu, literalmente, a camiseta do partido. Lucas Wink / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

Com muita empolgação, o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, assinou a ficha de filiação no PSDB nesta segunda-feira (1º) e reafirmou sua intenção de ser candidato a governador em 2026. Ele foi recebido na Escadaria 14 de Outubro, ponto turístico da cidade, por líderes tucanos que vestiam camisetas com a frase "Maranata é PSDB".

No seu primeiro discurso como tucano, Maranata lembrou da garra do povo gaúcho durante a Revolução Farroupilha para traçar um paralelo com a força da população frente às adversidades que o Estado enfrenta, como a enchente, a estiagem ou o crescimento da previdência (com menos jovens no Estado e mais aposentados). Também fez referência às realizações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e da ex-governadora Yeda Crusius, dois expoentes tucanos no RS.

O prefeito de Guaíba disse ainda que está empolgado para percorrer o Estado na campanha, e planeja retomar as caravanas tucanas para mobilizar todas as regiões gaúchas. Ele terá de renunciar à prefeitura em abril para poder concorrer.

— Gratidão por esse partido que fez muito por Guaíba, fez muito pelo Brasil e vai voltar a fazer pelo Rio Grande de mãos dadas. Os homens de garra e de coragem, que não têm preço, mas que têm valor, permaneceram aqui fazer o Rio Grande voltar a ser grande, e isso vamos fazer juntos porque aqui ninguém larga a mão de ninguém — bradou.

Maranata se apega ao apoio de 78% dos guaibenses que o reelegeram na eleição passada para se cacifar ao Piratini. O prefeito já vinha negociando com o PSDB há alguns meses, em movimento liderado pelo presidente tucano em Porto Alegre, vereador Moisés Barboza.

Foi Moisés quem articulou o encontro de Maranata, em Brasília, com o presidente nacional Marconi Perillo e o deputado Aécio Neves, que formalizaram o convite para que o prefeito de Guaíba trocasse o PDT pelo PSDB. A reunião cativou Maranata, que vislumbrou ter o apoio necessário da legenda para lançar uma candidatura majoritária no ano que vem.

— É um movimento que estamos fazendo há meses e que com alegria se oficializa hoje. É uma grande aquisição para nós tucanos. Maranata já antecipou sua disposição de ser pré-candidato ao governo, inclusive foi o primeiro a fazer isso — comemorou Moisés.

Internamente, Maranata terá de disputar espaço com a presidente estadual do partido, Paula Mascarenhas, que anunciou sua pré-candidatura ao Piratini no final de julho. Assim como o prefeito de Guaíba, Paula também recebeu apoio da direção nacional para concorrer.