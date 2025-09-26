Maiores especialistas em cérebro estarão em Porto Alegre em junho de 2026

Alessandro Costa (em pé), Melo, Eduardo Corrêa e André Palmini César Lopes / Divulgação

Um congresso de médicos que deve lotar a rede hoteleira de Porto Alegre na semana do feriado de Corpus Christi foi apresentado ao prefeito Sebastião Melo nesta sexta-feira (26) pelos organizadores Eduardo Corrêa e Alessandro Irigoyen da Costa. Trata-se do tradicional Brain Congress, o evento mais importante sobre o cérebro no Brasil. O diretor científico do Brain, neurologista André Palmini, acompanhou a audiência e falou da importância do evento.

O Brain não é simplesmente um congresso de médico para médicos. A intenção dos organizadores é realizar eventos paralelos abertos à comunidade na chamada Brain Week, de 1º a 7 de junho, aproveitando a presença em Porto Alegre dos maiores especialistas do mundo sobre temas ligados ao cérebro, sejam doenças ou comportamentos.

Serão eventos descentralizados, em espaços públicos e privados, com linguagem simples e acessível e espaço de diálogo entre neurocientistas e sociedade. Metade das vagas será aberta à população em geral e metade a segmentos específicos (educadores, cuidadores, gestores, operadores do direito etc.). Linguagem simples e acessível, com espaço de diálogo entre neurocientistas e a sociedade.

O roteiro preliminar contempla:

Violência urbana

As bases cerebrais da agressividade

Emoções morais: empatia, compaixão e a redução da violência

Bases sociais da violência urbana

Neurociência informando estratégias para reduzir a violência urbana

Violência doméstica

As vítimas da violência doméstica e o tamanho do problema

Entendendo o ciúme patológico

Uso de álcool e violência doméstica

Estratégias para reduzir violência doméstica (incluindo abuso infantil por familiares)

A inteligência artificial nos sistemas de saúde

Inteligência artificial na prática

Possibilidades de que a IA ajude a organizar sistemas de saúde

IA como aliada no cuidado com o paciente

Pode a IA reduzir os custos dos cuidados com a saúde?

Como uma pessoa se torna viciada em drogas?

Mecanismos cerebrais do prazer das drogas

Tornando-se um dependente químico

Drogas e o sequestro da vontade

Neurociência e políticas públicas

Consequências da negligência e do abuso infantil

O desenvolvimento do cérebro da criança

Como negligência e abuso mudam o desenvolvimento

Doenças mentais como consequência do abuso

Raízes sociais da negligência e do abuso

Explicando o autismo

O que é o autismo? E o termo "espectro"?

Existe um aumento de pessoas com autismo?

Principais desafios em crianças e adolescentes

Como tratar? O que funciona?

A criança que não aprende

Como o cérebro aprende?

Por que uma criança pode não aprender a ler?

Família e escola no aprendizado

Como ajudar a aprender a ler?

Cuidados com alimentação infantil – o cérebro e a obesidade

Como o corpo controla fome e apetite

Hábitos na infância, cérebro e risco de obesidade

O impacto dos ultraprocessados

Como estimular alimentação saudável

A juventude e a epidemia das telas

Por que as telas atraem tanto os jovens?

Os jovens e as redes sociais

Riscos ao longo da adolescência

Como controlar o uso de telas

Olhando de frente para o suicídio

Quem pensa em tirar a própria vida?

Entendendo a ‘dor’ da depressão

O tratamento da depressão

Políticas públicas de prevenção

A importância do exercício físico para o cérebro

O que o exercício muda no cérebro?

Como criar o hábito e quanto é necessário?

Exercício como parte do tratamento

Exercício, coração e cérebro

Como cuidar do cérebro para uma longevidade saudável?

Estilo de vida e saúde cerebral

Por que o estresse faz mal ao cérebro?

Cuidar das artérias é cuidar do cérebro!

Alimentos que ajudam o cérebro

Tipos de esquecimento e suas causas

Como se formam as memórias

"Esqueço o nome de pessoas que já conheço"

"Esqueço de fazer coisas ao longo do dia"

"Ele pergunta muitas vezes as mesmas coisas"

Explicando as principais doenças do cérebro (atividade com residentes)

Doença de Alzheimer

Depressão

Epilepsia

TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade)

Explicando o cérebro para crianças (nas escolas)

Atividade organizada por Ligas Acadêmicas

Jogos e demonstrações para mostrar como atenção, memória e emoções funcionam. Ciência divertida e inclusiva para todos

Violência, neurociências e Justiça (público jurídico)