Maiores especialistas em cérebro estarão em Porto Alegre em junho de 2026

Um congresso de médicos que deve lotar a rede hoteleira de Porto Alegre na semana do feriado de Corpus Christi foi apresentado ao prefeito Sebastião Melo nesta sexta-feira (26) pelos organizadores Eduardo Corrêa e Alessandro Irigoyen da Costa. Trata-se do tradicional Brain Congress, o evento mais importante sobre o cérebro no Brasil. O diretor científico do Brain, neurologista André Palmini, acompanhou a audiência e falou da importância do evento.
O Brain não é simplesmente um congresso de médico para médicos. A intenção dos organizadores é realizar eventos paralelos abertos à comunidade na chamada Brain Week, de 1º a 7 de junho, aproveitando a presença em Porto Alegre dos maiores especialistas do mundo sobre temas ligados ao cérebro, sejam doenças ou comportamentos.
Serão eventos descentralizados, em espaços públicos e privados, com linguagem simples e acessível e espaço de diálogo entre neurocientistas e sociedade. Metade das vagas será aberta à população em geral e metade a segmentos específicos (educadores, cuidadores, gestores, operadores do direito etc.). Linguagem simples e acessível, com espaço de diálogo entre neurocientistas e a sociedade.
O roteiro preliminar contempla:
Violência urbana
- As bases cerebrais da agressividade
- Emoções morais: empatia, compaixão e a redução da violência
- Bases sociais da violência urbana
- Neurociência informando estratégias para reduzir a violência urbana
Violência doméstica
- As vítimas da violência doméstica e o tamanho do problema
- Entendendo o ciúme patológico
- Uso de álcool e violência doméstica
- Estratégias para reduzir violência doméstica (incluindo abuso infantil por familiares)
A inteligência artificial nos sistemas de saúde
- Inteligência artificial na prática
- Possibilidades de que a IA ajude a organizar sistemas de saúde
- IA como aliada no cuidado com o paciente
- Pode a IA reduzir os custos dos cuidados com a saúde?
Como uma pessoa se torna viciada em drogas?
- Mecanismos cerebrais do prazer das drogas
- Tornando-se um dependente químico
- Drogas e o sequestro da vontade
- Neurociência e políticas públicas
Consequências da negligência e do abuso infantil
- O desenvolvimento do cérebro da criança
- Como negligência e abuso mudam o desenvolvimento
- Doenças mentais como consequência do abuso
- Raízes sociais da negligência e do abuso
Explicando o autismo
- O que é o autismo? E o termo "espectro"?
- Existe um aumento de pessoas com autismo?
- Principais desafios em crianças e adolescentes
- Como tratar? O que funciona?
A criança que não aprende
- Como o cérebro aprende?
- Por que uma criança pode não aprender a ler?
- Família e escola no aprendizado
- Como ajudar a aprender a ler?
Cuidados com alimentação infantil – o cérebro e a obesidade
- Como o corpo controla fome e apetite
- Hábitos na infância, cérebro e risco de obesidade
- O impacto dos ultraprocessados
- Como estimular alimentação saudável
A juventude e a epidemia das telas
- Por que as telas atraem tanto os jovens?
- Os jovens e as redes sociais
- Riscos ao longo da adolescência
- Como controlar o uso de telas
Olhando de frente para o suicídio
- Quem pensa em tirar a própria vida?
- Entendendo a ‘dor’ da depressão
- O tratamento da depressão
- Políticas públicas de prevenção
A importância do exercício físico para o cérebro
- O que o exercício muda no cérebro?
- Como criar o hábito e quanto é necessário?
- Exercício como parte do tratamento
- Exercício, coração e cérebro
Como cuidar do cérebro para uma longevidade saudável?
- Estilo de vida e saúde cerebral
- Por que o estresse faz mal ao cérebro?
- Cuidar das artérias é cuidar do cérebro!
- Alimentos que ajudam o cérebro
Tipos de esquecimento e suas causas
- Como se formam as memórias
- "Esqueço o nome de pessoas que já conheço"
- "Esqueço de fazer coisas ao longo do dia"
- "Ele pergunta muitas vezes as mesmas coisas"
Explicando as principais doenças do cérebro (atividade com residentes)
- Doença de Alzheimer
- Depressão
- Epilepsia
- TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade)
Explicando o cérebro para crianças (nas escolas)
- Atividade organizada por Ligas Acadêmicas
- Jogos e demonstrações para mostrar como atenção, memória e emoções funcionam. Ciência divertida e inclusiva para todos
Violência, neurociências e Justiça (público jurídico)
- Neurociência e responsabilidade penal
- Evidências para definição da pena
- Avaliação e manejo do risco
- Ética e limites do uso da neurociência no Direito
- Como usar achados científicos com cautela, respeitando direitos e evitando determinismos