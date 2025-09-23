Lula tem de aproveitar fresta aberta por Trump para negociar tarifas

Lula e Donald Trump discursaram na Assembleia Geral da ONU. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Depois do breve encontro na ONU, e da declaração de Donald Trump de que os dois se abraçaram e que tiveram "uma química excelente", o presidente Lula tem de aproveitar a oportunidade para tentar abrir o diálogo. Ainda que Trump tenha feito apenas uma brincadeira, abriu-se uma fresta para o diálogo entre dois homens que pensam diferente sobre quase tudo, mas têm interesses em comum no mundo das relações comerciais.

Se Trump está mesmo disposto a conversar, saberemos se o Itamaraty aproveitar a deixa para marcar uma conversa formal, com agenda definida e a participação do ministro Fernando Haddad. Como essa reunião deve ser virtual, por videoconferência. Convém que participe também o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio, além de responsável pelas exportações.

O chanceler Mauro Vieira confirmou que, no brevíssimo encontro na ONU, os dois trocaram um aperto de mãos e Lula disse que precisavam conversar. O comentário de Trump foi uma resposta a esse pedido. Uma reunião virtual pode ser a preliminar de um encontro presencial no futuro.

Dois homens que governam países do tamanho do Brasil e dos Estados Unidos não podem se comportar como adolescentes birrentos. Lula deu o primeiro passo, Trump o segundo e, agora, os diplomatas dos dois lados têm de entrar em cena. Mauro Vieira é o interlocutor adequado e não Celso Amorim, assessor especial da Presidência, que tem ranço com os Estados Unidos.

Em Nova York, Lula deu todos os recados que queria. Falou, inclusive dos motivos pelos quais o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, motivo citado por Trump para impor sanções ao Brasil, e defendeu a soberania brasileira. Agora é o momento do pragmatismo. As empresas brasileiras precisam exportar para os Estados Unidos — e os americanos compram do Brasil o que não produzem ou não encontram em outros países.

Trump não tem só Steve Bennon a lhe soprar nos ouvidos o que ouve de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sobre o Brasil. A diplomacia americana acompanha as críticas de Lula a Trump, mas tem informações suficientes sobre o que o Brasil representa no contexto das nações em desenvolvimento. O governo brasileiro não está pedindo favor, a balança comercial entre os dois países é favorável aos Estados Unidos e nenhuma medida retaliatória foi adotada até aqui, mesmo existindo uma lei de reciprocidade.