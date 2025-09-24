Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Clima de otimismo
Análise

Lula retribui afago de Trump e abre caminho para encontro civilizado 

Brasileiro diz que “pintou uma química” no encontro com presidente dos Estados Unidos

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS