Lula retribui afago de Trump e abre caminho para encontro civilizado 

Na entrevista que deu antes de embarcar de volta para o Brasil, depois dos compromissos na ONU, em Nova York, nesta quarta-feira (24), o presidente Lula agiu com a maturidade que se espera de um governante que deseja negociar com um parceiro comercial importante, sem preconceito ideológico.

Lula retribuiu o afago de Trump, que na véspera falou em “química” entre os dois. Disse que foi surpreendido quando estava juntando suas papeletas e Trump se aproximou, “com uma cara muito boa, muito simpática”.

— Pintou, sim, uma química — disse Lula, rindo.

À vontade na entrevista, o presidente pronunciou uma frase que atesta seu otimismo em relação ao sucesso de um futuro encontro com Trump:

— O que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu.

Lula não confirmou se a reunião com Trump será presencial ou por videoconferência, na próxima semana ou em outro momento. Disse que isso será definido quando retornar ao Brasil:

— Vou colocar o meu pessoal para conversar com o pessoal do Trump para combinar.

Lula lembrou que é um homem de diálogo, que acredita no poder das palavras, e foi forjado na negociação. Brincando com a história da “química”, afirmou:

— Na hora que a gente tiver um encontro, isso tudo vai ficar resolvido e o Brasil e os Estados Unidos vão voltar a viver em harmonia e quimicamente estáveis.

O presidente brasileiro repetiu o que vem dizendo há mais tempo, que Trump recebeu informações erradas sobre o Brasil:

— Estou convencido que algumas decisões tomadas pelo presidente Trump se deveram à qualidade das informações que ele tinha em relação ao Brasil. Na hora que ele tiver as informações corretas, eu acho que ele pode mudar de posição tranquilamente, da mesma forma que o Brasil pode mudar de posição.

Como já avisou que a soberania brasileira é inegociável, Lula não cogita discutir com Trump qualquer medida relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal.

O presidente quer jogar a bola para a frente e discutir temas como a exploração de terras raras e minerais críticos, essenciais para o futuro da indústria de tecnologia — não para entregá-los aos Estados Unidos, mas para discutir a exploração e exportação, como vem discutindo com outros países.

É prematuro classificar a viagem como um sucesso, contando que a abertura de uma janela de diálogo com Trump faça o presidente dos Estados Unidos mudar de ideia em relação ao tarifaço. Mas, foi, sem dúvida, a mais produtiva participação na Assembleia Geral da ONU nos 11 anos de governo Lula.



