Lula reconhece que erros da esquerda facilitaram crescimento da extrema direita 

O discurso do presidente Lula na reunião em que se discutiu a defesa da democracia e combate ao extremismo, nesta quarta-feira, em Nova York, foi uma espécie de mea culpa sobre o comportamento da esquerda, que perdeu protagonismo no mundo e permitiu o avanço da extrema direita. Realizado em paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas, o encontro Democracia Sempre reuniu chefes de Estado, acadêmicos e líderes sociais.
— Onde é que o movimento para a esquerda errou? Por que é que nós permitimos a extrema direita crescer e com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? — questionou Lula, em tom de autocrítica.
Sem a presença de representantes dos Estados Unidos, que não foram convidados, Lula continuou:
— Vamos botar a mão na consciência. O que é que nós fizemos ontem pela democracia? Com quantas pessoas falamos de organização popular por bairro, local de moradia, de estudo, de trabalho? A verdade é que nós não falamos. E se não falamos, não nos organizamos. E se não nos organizamos, a democracia perdeu. Muitas vezes a gente ganha as eleições com discurso de esquerda, e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais aos interesses dos nossos inimigos. Esse é o fracasso da democracia.
Lula poderia ter se aprofundado, reconhecendo que a esquerda não tem sabido se comunicar com os jovens hiperconectados do século 21 e que ainda atua de forma analógica, em um mundo digital. Poderia ter dito que boa parte das pautas e práticas da esquerda do século 20 cheiram a naftalina, como a resistência às privatizações, o corporativismo do setor público, o sindicalismo anacrônico e engessado.
O presidente do Chile, Gabriel Boric, avaliou que as democracias vêm sendo corroídas por dentro, muitas vezes sem rupturas institucionais explícitas, por meio de golpes de Estado.
— Sabemos que há alguns que têm muito poder, que gostam de humilhar quem tem menos. Sabemos que há aqueles que acreditam que, com dinheiro ou com força, podem impor sua vontade. Mas, ao final do dia, ainda que o dia seja longo, a razão sempre termina por triunfar — disse Boric, sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.