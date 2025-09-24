Lula reconhece que erros da esquerda facilitaram crescimento da extrema direita 

Lula ouve discurso durante Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Estados Unidos. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O discurso do presidente Lula na reunião em que se discutiu a defesa da democracia e combate ao extremismo, nesta quarta-feira, em Nova York, foi uma espécie de mea culpa sobre o comportamento da esquerda, que perdeu protagonismo no mundo e permitiu o avanço da extrema direita. Realizado em paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas, o encontro Democracia Sempre reuniu chefes de Estado, acadêmicos e líderes sociais.

— Onde é que o movimento para a esquerda errou? Por que é que nós permitimos a extrema direita crescer e com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? — questionou Lula, em tom de autocrítica.

Sem a presença de representantes dos Estados Unidos, que não foram convidados, Lula continuou:

— Vamos botar a mão na consciência. O que é que nós fizemos ontem pela democracia? Com quantas pessoas falamos de organização popular por bairro, local de moradia, de estudo, de trabalho? A verdade é que nós não falamos. E se não falamos, não nos organizamos. E se não nos organizamos, a democracia perdeu. Muitas vezes a gente ganha as eleições com discurso de esquerda, e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais aos interesses dos nossos inimigos. Esse é o fracasso da democracia.

Lula poderia ter se aprofundado, reconhecendo que a esquerda não tem sabido se comunicar com os jovens hiperconectados do século 21 e que ainda atua de forma analógica, em um mundo digital. Poderia ter dito que boa parte das pautas e práticas da esquerda do século 20 cheiram a naftalina, como a resistência às privatizações, o corporativismo do setor público, o sindicalismo anacrônico e engessado.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, avaliou que as democracias vêm sendo corroídas por dentro, muitas vezes sem rupturas institucionais explícitas, por meio de golpes de Estado.