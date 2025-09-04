Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Exclusivo
Notícia

Lula define medidas de apoio a agricultores gaúchos e manda Fávaro fazer anúncio na Expointer

Ministro da Agricultura mudou planos e estará na cerimônia de abertura do evento nesta sexta-feira (5); pacote que inclui empréstimos com juros subsidiados deve chegar a R$ 10 bilhões

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS