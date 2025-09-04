Lula define medidas de apoio a agricultores gaúchos e manda Fávaro fazer anúncio na Expointer

Presidente Lula definiu medida de apoio aos agricultores endividados do RS. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

Os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, vão representar o governo federal nesta sexta-feira (5) na abertura oficial da Expointer, em Esteio, e anunciar medidas de apoio aos agricultores endividados do Rio Grande do Sul.

A informação foi dada à coluna pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT), assim que terminou a reunião na qual foi definida a edição de uma medida provisória que atende, em parte, às demandas de pequenos, médios e grandes produtores rurais.

De acordo com Pimenta, o pacote de socorro aos produtores endividados deverá ficar em torno de R$ 10 bilhões, com a concessão de crédito com juros subsidiados e um período de carência que ele não soube precisar. Por ser medida provisória, a vigência será imediata. A coluna apurou que serão três faixas de taxa de juro: 6% para os pequenos, 8% para os médios e 10% para os grandes produtores. O prazo de pagamento será de sete anos, com um de carência.





Pela manhã, o clima na Expointer era de desolação com a perspectiva de Fávaro não vir ao Rio Grande do Sul — depois que o ministro Waldez Goes, da Integração Nacional, publicou um vídeo dos dois, dizendo que o ministro da Agricultura estava indo para o Amapá. Os líderes do PT gaúcho se mobilizaram, para reverter a situação.

No início da tarde, os deputados Pepe Vargas (PT), presidente da Assembleia, e Miguel Rossetto, líder da bancada petista, receberam os primeiros sinais de que Fávaro e Teixeira viriam na sexta-feira.

Mais cedo, em entrevista presencial ao Gaúcha Atualidade, na Expointer, Paulo Teixeira disse que a vinda de Fávaro não estava descartada e que ele mesmo tinha sido chamado a retornar a Brasília para participar da discussão do pacote de socorro aos produtores rurais. O ministro não quis antecipar nenhuma medida, alegando que não iria “furar” o presidente Lula.