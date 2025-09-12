Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Tapete vermelho
Líderes do PP de Porto Alegre reforçam convite a Any Ortiz para se filiar 

Deputada deve deixar o Cidadania na janela de troca partidária em março 

