Líderes do PP de Porto Alegre reforçam convite a Any Ortiz para se filiar 

Dirigentes e vereadores do PP foram ao escritório de Any Ortiz Reprodução / Divulgação

Cortejada pelo PP há vários meses, a deputada federal Any Ortiz recebeu nesta sexta-feira (12) mais um apelo para migrar para o partido.

A federação da sigla com o União Brasil estabeleceu a meta de fazer as maiores bancadas na Câmara e na Assembleia em 2026. Any ainda não pode deixar o Cidadania, partido pelo qual foi eleita em federação com o PSDB, porque correria o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Por isso, deverá se se filiar ao PP em março de 2026, na janela de troca de sigla.

Do encontro, participaram o presidente municipal do PP, Vitinho Alcântara, os três vereadores do partido (Vera Armando, Mariana Lescano e Mauro Pinheiro) e o vereador Marcos Felipi, do Cidadania, que também deve migrar para o PP.

Os líderes do PP reafirmaram que querem contar com ela no partido. A se confirmar a filiação, Any passa a figurar entre os possíveis candidatos à sucessão do prefeito Sebastião Melo em 2028.

— É uma possibilidade bem interessante — disse Vera Amando à coluna.

Apoio ao presidente

Um dia antes da reunião com Any, o diretório municipal do PP se reuniu e aprovou moção de apoio à permanência de Vitor Alcântara na presidência municipal da legenda na próxima convenção, marcada para maio de 2026.

No encontro, também foi lançada uma campanha de filiação do PP na Capital e apresentado o planejamento estratégico do partido para os próximos anos