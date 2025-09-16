Leite vai a Lajeado apresentar estudo de viabilidade de ponte entre Cruzeiro do Sul e Estrela

Leite estará no Vale do Taquair na quarta (17). Mauricio Tonetto / Divulgação

O Vale do Taquari receberá nesta quarta-feira (17) uma boa notícia do governador Eduardo Leite. O estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental realizado pelo Daer concluiu que a ponte sobre o Rio Taquari, entre Cruzeiro do Sul e Estrela, é viável e pode ser construída com recursos do Fundo Rio Grande, o Funrigs, desde que tudo seja feito em regime de urgência e com celeridade absoluta.

Para usar os recursos do Funrigs é preciso que a obra comece e seja concluída dentro de dois anos. O secretário dos Transportes, Júnior Costella, diz que, depois da enchente de 2024, quando a BR-386 ficou interrompida na ponte entre Lajeado e Estrela, não há dúvida de que a região precisa de outra travessia.

Leia Mais Proposta de orçamento não prevê reajuste geral para servidores

Leite vai reunir as autoridades da região para mostrar que, para sair do papel, a licitação, pelo regime integrado, em que a mesma empresa faz o projeto executivo e a obra, tem de ser feita em regime de urgência e nenhum dos competidores pode recorrer à Justiça para invalidar o resultado do certame. A prefeitura e o Estado terão de ser ágeis na concessão das licenças ambientais, e a empresa a ser contratada precisará ter capacidade de construção em tempo recorde.

A obra está orçada, por alto, em cerca de R$ 400 milhões. O valor preciso só será o conhecido após a realização do projeto.