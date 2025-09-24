Leite sanciona lei que cria Secretaria da Mulher, que será comandada por Fábia Richter

Agora é lei: a Secretaria da Mulher integra a estrutura do governo do Rio Grande do Sul. A lei que cria a nova pasta foi sancionada no final da tarde desta quarta-feira (24) pelo governador Eduardo Leite, no Salão Negrinho do Pastoreio, do Palácio Piratini. No ato, foi apresentada a secretária anunciada por Leite pela manhã, a enfermeira Fábia Richter, que foi prefeita de Cristal por dois mandatos consecutivos. Fábia é filiada ao PSD, partido do governador.
A secretária-adjunta será a delegada de Polícia Viviane Nery Viegas, que vinha exercendo suas atividades como diretora do Departamento de Justiça na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado.
O ato de sanção da lei aprovada pela Assembleia Legislativa a partir de um projeto do governo do Estado foi prestigiado pela deputada Bruna Rodrigues (PCdoB), líder do movimento pela criação da secretaria, e por outras deputadas e secretárias do governo Leite.
Embora só vá tomar posse no dia 1º de outubro, Fábia foi chamada a discursar. Agradeceu a indicação e prometeu atuar em conjunto com outras secretarias, em sintonia com a Assembleia e com as prefeituras:
— Recebo este convite com alegria e, ao mesmo tempo, com a consciência do enorme desafio que ele representa. Sou enfermeira, fui prefeita e trago na minha trajetória a experiência de quem conhece de perto a transversalidade que o tema das mulheres exige. Essa é a missão: organizar a secretaria, integrar e fortalecer os serviços que o Estado já possui, aproximar os municípios e construir uma rede ainda mais efetiva de proteção, promoção e autonomia para as mulheres. O maior compromisso, para mim é transformar discurso em prática, fazendo com que cada ação se traduza em resultados concretos na vida das gaúchas.