Leite sanciona lei que cria Secretaria da Mulher, que será comandada por Fábia Richter

Fábia Richter fala na solenidade de sanção da lei que criou a Secretaria da Mulher. Maurício Tonetto / Palácio Piratini,divulgação

Agora é lei: a Secretaria da Mulher integra a estrutura do governo do Rio Grande do Sul. A lei que cria a nova pasta foi sancionada no final da tarde desta quarta-feira (24) pelo governador Eduardo Leite, no Salão Negrinho do Pastoreio, do Palácio Piratini. No ato, foi apresentada a secretária anunciada por Leite pela manhã, a enfermeira Fábia Richter, que foi prefeita de Cristal por dois mandatos consecutivos. Fábia é filiada ao PSD, partido do governador.

A secretária-adjunta será a delegada de Polícia Viviane Nery Viegas, que vinha exercendo suas atividades como diretora do Departamento de Justiça na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado.

O ato de sanção da lei aprovada pela Assembleia Legislativa a partir de um projeto do governo do Estado foi prestigiado pela deputada Bruna Rodrigues (PCdoB), líder do movimento pela criação da secretaria, e por outras deputadas e secretárias do governo Leite.

Embora só vá tomar posse no dia 1º de outubro, Fábia foi chamada a discursar. Agradeceu a indicação e prometeu atuar em conjunto com outras secretarias, em sintonia com a Assembleia e com as prefeituras: