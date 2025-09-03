Leite critica anistia e tenta se colocar como alternativa a Lula e Bolsonaro

Disposto a se credenciar como alternativa ao bolsonarismo, o governador Eduardo Leite criticou a movimentação pela anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que sempre foi contra a reversão da condenação do presidente Lula.

— Não me sinto ligado nem a Lula nem a Bolsonaro — disse Leite, que considera o cenário político bastante instável.

O governador fez questão de destacar que tem muitos pontos de convergência com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas discorda dele no tema da anistia.

— Falar em anistia não me parece nada adequado do ponto de vista do amadurecimento institucional brasileiro. A tentativa de antecipar o perdão antes da apuração completa dos fatos e da definição das penas é, na prática, uma forma de deslegitimar o trabalho das instituições. É como dizer que, no Brasil, tentar um golpe pode ser uma aposta: se der certo, assume o poder; se der errado, é só esperar o Congresso limpar a ficha. Essa lógica é corrosiva para qualquer democracia.

Leite também lembrou que há provas documentais graves — planos de assassinato de autoridades, articulações para descredibilizar eleições e uma sequência de atos que atentam contra a Constituição. Ignorar tudo isso em nome de uma “pacificação” é, na verdade, normalizar o crime político.

Ao se posicionar contra a anistia neste momento, Leite não apenas reafirma sua confiança nas instituições como também marca uma diferença importante em relação a outros atores da direita brasileira, que preferem o silêncio ou a ambiguidade.

Sua fala é um chamado à responsabilidade: não se trata de vingança, mas de justiça. E justiça exige tempo, provas, julgamento — não acordos políticos.