Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Penduricalhos
Justiça nega recursos dos três conselheiros do TCE condenados a devolver R$ 1,2 milhão recebidos indevidamente

Alexandre Postal, Marco Antônio Lopes Peixoto e Iradir Pietroski anda podem recorrer

Henrique Ternus

