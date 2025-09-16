Justiça acolhe recursos e absolve cinco pessoas e uma empresa no Caso Rodin, que investigou fraudes no Detran

Julgamento foi concluído pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região André Ávila / Agencia RBS

A Justiça absolveu cinco pessoas e uma empresa no Caso Rodin, referente à operação que investigou irregularidades na expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio Grande do Sul entre 2003 e 2007. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região atualiza a sentença proferida pela 3ª Vara Federal de Santa Maria, de fevereiro de 2019, que havia condenado 45 pessoas e empresas, absolvendo outras sete.

O julgamento dos recursos de 45 dos réus foi concluído pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) na última semana. Trinta condenados tiveram a decisão mantida, e uma pessoa fez um acordo que extinguiu o processo.

Conforme o TRF4, a absolvição dos condenados se deu por conta da extinção da modalidade culposa na improbidade administrativa, conforme a lei nº 14.230/2021.

Em agosto do ano passado, a ex-governadora Yeda Crusius também foi absolvida das acusações da Operação Rodin.

Operação apurou fraudes envolvendo a UFSM e o Detran