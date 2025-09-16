Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

TRF4
Notícia

Justiça acolhe recursos e absolve cinco pessoas e uma empresa no Caso Rodin, que investigou fraudes no Detran

Absolvição se deu por conta da extinção da modalidade culposa na improbidade administrativa

Amanda Boeira

