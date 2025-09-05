Julgamento de Bolsonaro foi um não-assunto na Expointer

Mesmo com protestos dos agricultores, não se viram cartazes de apoio ao ex-presidente, contrários ao governo federal ou bandeiras do Brasil. Duda Fortes / Agencia RBS

Na semana em que começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, havia um temor latente entre os organizadores da Expointer: de que o maior evento do agronegócio brasileiro fosse contaminado pela radicalização.

Nos cinco dias anteriores à abertura oficial, não se viram camisetas, bonés, cartazes ou faixas com o nome do ex-presidente, como se via nos anos em que foi candidato ou presidente. Era como se em Brasília não estivesse ocorrendo o julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe.

Nas rodas de conversas, a política se fez presente, mas com o setor dando sinais de que já assimilou a inelegibilidade de Bolsonaro e que o nome da vez é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Convidado pelo governador Eduardo Leite, Tarcísio não veio à Expointer. Preferiu se concentrar em Brasília e trabalhar pelo projeto de anistia aos condenados (e futuros condenados) pela tentativa de golpe.

A manifestação política ruidosa ocorreu na abertura oficial, quando um grupo organizado para cobrar do governo federal a securitização das dívidas transformou o ato em manifestação política, incitada pelo deputado federal Luciano Zucco que, de megafone em punho atiçou os produtores contra os governos federal e estadual.

Na véspera, em reunião convocada pelo secretário da Agricultura, Edivilson Brumn, com representantes das principais entidades presentes à Expointer, ficou combinado que a manifestação seria pacífica. O grupo, que tem entre seus gurus o senador Luis Carlos Heinze, ganhou autorização para colocar as coroas de flores e os balões pretos, com o compromisso de não trancar as entradas do parque.