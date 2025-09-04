Juíza e funcionária registram ocorrência de ameaça por parte de advogado em Portão

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A juíza Camila Oliveira Maciel Martins, da Comarca de Portão, e sua assessora Gabrieli Mendes Ferreira registraram ocorrência na Brigada Militar após receberem ameaças verbais, por telefone, do advogado Siegfried Kniest Júnior. O caso ocorreu na última quarta-feira (3). À polícia, Camila e Gabrieli declararam ter se sentido "ameaçadas, injuriadas, difamadas e desacatadas".

Conforme o registro, Gabrieli informou que o advogado ligou para o gabinete da magistrada por volta das 17h20min, afirmando que a juíza e a equipe “só faziam merda” e “praticavam crimes”. Cerca de 10 minutos depois, ele teria telefonado novamente, declarando que iria ao fórum armado, caso não fosse atendido.

O caso motivou reação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), que publicou nota de repúdio assinada pelo presidente Cristiano Vilhalba Flores. O documento afirma que a atitude representa “um comportamento inaceitável, marcado por evidente misoginia” e reitera o compromisso da entidade com a defesa da magistratura e a construção de um ambiente de trabalho seguro.

Em ofício encaminhado nesta quinta-feira (4) ao presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, a Ajuris solicitou “imediata apuração” e medidas disciplinares contra o advogado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Na próxima segunda-feira (8), está marcado um ato de solidariedade à juíza no Foro de Portão.

À coluna, o advogado admitiu que estava exaltado durante a ligação, mas alegou que não fez ameaças e que seu diálogo foi com um estagiário. Além disso, ele afirma que não conhece a juíza Camila.