Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Caso de polícia
Juíza e funcionária registram ocorrência de ameaça por parte de advogado em Portão

Associação dos juízes cita “comportamento inaceitável” e reforça necessidade de ambiente de trabalho seguro.

Henrique Ternus

