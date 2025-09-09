Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Novidade
Notícia

IPE Saúde e Santa Casa de Porto Alegre firmam acordo histórico

Servidores públicos terão assegurada a assistência em uma das instituições mais completas do Estado

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS