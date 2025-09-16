Invest RS faz parceria com Conselho Internacional de Desenvolvimento Econômico 

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, encerra nesta quarta-feira sua participação no congresso anual do International Economic Development Council (IEDC), em Detroit, nos Estados Unidos. O IEDC é a maior organização global de instituições ligadas ao desenvolvimento econômico, com mais de 4,5 mil membros. Prikladnicki foi ao evento para formalizar a adesão da Invest RS à entidade. No Brasil, apenas a Invest Minas era associada ao IEDC.

O objetivo é qualificar o conhecimento sobre as melhores práticas de desenvolvimento econômico e, principalmente, levar essas informações para os municípios por meio do "Desenvolve Município", programa executado a partir de uma parceria entre Invest RS, Federação das Associações de Municípios (Famurs) e Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). A agência irá assinar uma parceria com IEDC para que a entidade internacional participe da capacitação das prefeituras.