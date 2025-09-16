Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Visibilidade internacional
Notícia

Invest RS faz parceria com Conselho Internacional de Desenvolvimento Econômico 

Presidente Rafael Prickladnicki está em Detroit participando de congresso anual da entidade

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS