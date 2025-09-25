Rosane de Oliveira

Preparação para a COP30
Governo do RS amplia articulação internacional por recursos para adaptação climática e ajuda a produtores rurais

Secretária do Meio Ambiente destaca avanços na recuperação pós-enchentes após participar da Semana do Clima, em Nova York

Henrique Ternus

