Governo do RS amplia articulação internacional por recursos para adaptação climática e ajuda a produtores rurais

A secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, voltou entusiasmada de Nova York, onde participou da Semana do Clima, entre segunda e quarta-feira (24). Marjorie retornou ao Rio Grande do Sul confiante de que o trabalho de reconstrução do Estado está em um bom caminho, e garante que foram abertos caminhos para buscar novos financiamentos destinados aos produtores gaúchos e à resiliência climática.

Nos Estados Unidos, a comitiva do governo gaúcho participou de uma série de agendas com foco em adaptação climática, resiliência urbana e cooperação global. Marjorie destacou que a participação do governo gaúcho neste ano serviu mais como uma prestação de contas, após a apresentação de projetos nas edições anteriores da Semana do Clima.

— Mostramos o quanto já avançamos, com revisão de planos de contingência e recuperação da infraestrutura. Houve uma observação positiva de tudo o que o RS ja conseguiu avançar nesse curto espaço de tempo.

A comitiva gaúcha apresentou iniciativas como o Plano Rio Grande em encontros promovidos no âmbito da Assembleia Geral da ONU. Também foi destaque durante as agendas o Roadmap Climático — sistema desenvolvido pela Sema para auxiliar e engajar os municípios no enfrentamento das mudanças climáticas e que agrega planos e projetos das cidades gaúchas.

— Estamos encaminhando uma parceria com um fundo da Zurich, e ficou claro para mim que o mapa estratégico do Roadmap é uma cartela de possibilidades de financiamento incrível para o RS. Próximo passo é conversar com bancos regionais, que são viabilizadores do recurso, para que utilizem desse dinheiro para acessar os fundos — projetou Marjorie.

Preparativos para a COP30

A secretária celebrou que a edição deste ano da COP vai inaugurar um espaço de negociações destinado exclusivamente ao agronegócio brasileiro. O AgriZone, criado pela Embrapa, tem como objetivo apresentar o setor como a solução para a segurança alimentar global, com uma vitrine de inovações e práticas sustentáveis.

Marjorie avalia que o espaço será importante para o Rio Grande do Sul expor a influência que as questões climáticas têm sobre o Estado. De acordo com a secretária, quase 50% do PIB gaúcho foi perdido nos últimos cinco anos e os agricultores acumulam um endividamento que chega aos R$ 70 bilhões, resultado de estiagens e cheias.

— Vamos bater na tecla também do custo da recuperação em crises. Nós já estamos fazendo nossa parte na descarbonização. Vamos falar da elaboração de linhas de energia resistentes a vendavais e da reconstrução de uma estrutura resiliente. Tudo isso se reflete em um custo que precisa ser pago.

Fala de Trump não afetou debates

Enquanto Marjorie participava das reuniões e agendas ligadas à Semana do Clima, o presidente dos EUA, Donald Trump, discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU, também em Nova York. Em determinado momento, Trump disse que as mudanças climáticas, a energia verde e o desenvolvimento sustentável não poderiam ser levados a sério:

— Mudança climática é o maior golpe perpetrado no mundo — disparou.

Mesmo assim, a manifestação não surtiu efeito entre os participantes dos debates ligados ao clima. Segundo a secretária gaúcha, o discurso gerou burburinho nos corredores, mas as discussões práticas "acabaram acontecendo de forma paralela".