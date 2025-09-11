Fux uniu os demais ministros da Primeira Turma em jogral pela condenação

Na quinta-feira (10), o ministro Luiz Fux votou por absolver Bolsonaro e cinco réus e condenar Cid e Braga Netto por tentativa de abolição do Estado de Direito. EVARISTO SA / AFP

Nos dois últimos votos do julgamento do núcleo crucial da trama golpista ficou claro que o ministro Luiz Fux, com seu voto extenso e repleto de lições diretas e indiretas aos colegas, uniu os outros quatro integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ficou evidente uma estratégia combinada antecipadamente de usar os apartes para responder a Fux sem citá-lo, lembrando os antigos jograis com que se contava a história da Independência ou mesmo a da “revolução de 1964” nas escolas dos anos 1970.

Quando começou a ler seu voto, na manhã de quarta-feira (10), Fux disse que não aceitaria apartes (interrupções de qualquer natureza por parte dos colegas). Os demais ministros concordaram e só perto do final o ministro Flávio Dino se fez de desentendido e perguntou se Fux já havia votado no caso do réu Mauro Cid. Fux respondeu que sim e Dino perguntou como tinha votado, só para ouvi-lo dizer que tinha sido pela condenação.

Na sessão de hoje, Dino foi o primeiro a pedir aparte a Cármen Lúcia. Prometeu ser breve — e foi — fazendo um contestação indireta a Fux. Em seguida, o relator Alexandre de Moraes pediu aparte e usou o espaço para mostrar, em áudio e vídeo, as ameaças feitas por Bolsonaro, em manifestação pública, contra o Supremo Tribunal Federal.

A parte cômica ficou por conta de um aparte de Dino no início do voto de Zanin, confirmando que os dois trocaram ideias após o depoimento de Fux. Dino pediu licença para cometer uma inconfidência e fez uma divertida metáfora sobre o boi e o bife para descontruir a forma como Fux fatiou os fatos de modo a concluir que não houve tentativa de golpe.

Em síntese, os dois ministros brincaram sobre a falácia segundo a qual você divide o boi em bifes e pergunta a cada pedaço: "você é um boi?" e pede para um bife mugir, e ele não muge. A conclusão, falseada, é que nunca existiu um boi.

— Se mandar o bife mugir, e ele não mugir, vão dizer que o boi nunca existiu.

Foi mal

No afã de agradar o ministro Luiz Fux, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, criou um problema ético para o magistrado, ao sugerir que ele seja candidato ao Senado pelo partido em 2026.

Mesmo que Fux esteja às portas da aposentadoria, o convite é inoportuno. E lembra o que fez Sergio Moro ao renunciar à magistratura, depois de condenar Lula, para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.

Especulação

Também não é de bom tom especular, como vêm fazendo aliados de Jair Bolsonaro, que Luiz Fux se credenciou para ser ministro da Justiça de Tarcísio Gomes de Freitas.