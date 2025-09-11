Fux uniu os demais ministros da Primeira Turma em jogral pela condenação

Nos dois últimos votos do julgamento do núcleo crucial da trama golpista ficou claro que o ministro Luiz Fux, com seu voto extenso e repleto de lições diretas e indiretas aos colegas, uniu os outros quatro integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ficou evidente uma estratégia combinada antecipadamente de usar os apartes para responder a Fux sem citá-lo, lembrando os antigos jograis com que se contava a história da Independência ou mesmo a da “revolução de 1964” nas escolas dos anos 1970.
Quando começou a ler seu voto, na manhã de quarta-feira (10), Fux disse que não aceitaria apartes (interrupções de qualquer natureza por parte dos colegas). Os demais ministros concordaram e só perto do final o ministro Flávio Dino se fez de desentendido e perguntou se Fux já havia votado no caso do réu Mauro Cid. Fux respondeu que sim e Dino perguntou como tinha votado, só para ouvi-lo dizer que tinha sido pela condenação.
Na sessão de hoje, Dino foi o primeiro a pedir aparte a Cármen Lúcia. Prometeu ser breve — e foi — fazendo um contestação indireta a Fux. Em seguida, o relator Alexandre de Moraes pediu aparte e usou o espaço para mostrar, em áudio e vídeo, as ameaças feitas por Bolsonaro, em manifestação pública, contra o Supremo Tribunal Federal.
A parte cômica ficou por conta de um aparte de Dino no início do voto de Zanin, confirmando que os dois trocaram ideias após o depoimento de Fux. Dino pediu licença para cometer uma inconfidência e fez uma divertida metáfora sobre o boi e o bife para descontruir a forma como Fux fatiou os fatos de modo a concluir que não houve tentativa de golpe.
Em síntese, os dois ministros brincaram sobre a falácia segundo a qual você divide o boi em bifes e pergunta a cada pedaço: "você é um boi?" e pede para um bife mugir, e ele não muge. A conclusão, falseada, é que nunca existiu um boi.
— Se mandar o bife mugir, e ele não mugir, vão dizer que o boi nunca existiu.
Foi mal
No afã de agradar o ministro Luiz Fux, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, criou um problema ético para o magistrado, ao sugerir que ele seja candidato ao Senado pelo partido em 2026.
Mesmo que Fux esteja às portas da aposentadoria, o convite é inoportuno. E lembra o que fez Sergio Moro ao renunciar à magistratura, depois de condenar Lula, para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.
Especulação
Também não é de bom tom especular, como vêm fazendo aliados de Jair Bolsonaro, que Luiz Fux se credenciou para ser ministro da Justiça de Tarcísio Gomes de Freitas.
Depois que se aposentar, aí sim, Fux pode ser o que ele quiser. Afinal, Ricardo Lewandowski se aposentou e virou ministro da Justiça de Lula.