Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

O boi e os bifes
Análise

Fux uniu os demais ministros da Primeira Turma em jogral pela condenação

Os apartes de Alexandre de Moraes, Flavio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin foram uma clara resposta ao colega que votou pela absolvição de Bolsonaro

