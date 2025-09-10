Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Colaboração válida
Opinião

Fux surpreende bolsonaristas ao acatar delação premiada de Mauro Cid 

Defesa dos réus esperava que ministro rejeitasse a colaboração do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro 

