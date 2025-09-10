Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Julgamento no STF
Análise

Fux cita penas brandas e impunidade de baderneiros do passado para livrar réus da trama golpista

Ministro mencionou black blocs e outros manifestantes violentos para justificar seu voto favorável a Bolsonaro e seus ex-auxiliares

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS