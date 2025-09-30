Fundão eleitoral vai a R$ 5 bilhões para financiar campanhas e ninguém reclama

Para não ficar com o ônus, o governo do presidente Lula propôs um valor até razoável para o fundão eleitoral de 2026: R$ 1 bilhão. Razoável, mas irreal, porque na eleição de 2024 o valor foi cinco vezes maior. O que fizeram os deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento? Aprovaram um aumento para R$ 4,9 bilhões. Votação simbólica, que uniu governistas e oposicionistas em um acordão que a todos interessa.
Essa dinheirama terá de ser remanejada da proposta de orçamento. Segundo a proposta aprovada pela comissão, haverá cortes nas emendas das bancadas estaduais, aquelas que poderiam ser usadas em obras de infraestrutura, por exemplo. Dessa fonte sairão R$ 2,9 bilhões.
Mais R$ 1 bilhão virá de cortes nas chamadas despesas discricionárias, recursos que o governo define o destino e que, em geral, contemplam investimentos. O outro R$ 1 bilhão já estava na proposta original do Executivo. Caberá ao relator Isnaldo Bulhões definir exatamente o que será cortado.
É verdade que uma campanha eleitoral custa caro e que as doações de empresas foram proibidas em nome do combate à corrupção. As doações de pessoas físicas são escassas e o fundão banca a maior parte das campanhas. É o custo da democracia — para usar uma expressão generosa. A questão que se discute todos os anos, sem comover deputados e senadores, é se esse valor não poderia ser menor e se não deveria haver uma regra justa para a distribuição dos recursos.
O fundão, assim como o tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral, é dividido pelo tamanho das bancadas federais — daí a preocupação dos partidos em eleger mais deputados e garantir um quinhão maior nas eleições seguintes. Pode se questionar o critério, mas ele existe. O problema é que depois de cair nas contas dos partidos, quem define como o dinheiro será distribuído são os caciques. A parte destinada aos candidatos a deputado federal e estadual tem de respeitar somente alguns parâmetros estabelecidos pela Justiça Eleitoral, em relação a mulheres e minorias.
Na prática, os deputados federais ficam com a maior fatia do bolo e distribuem para os candidatos a deputado estadual com quem fazem parceria, as chamadas dobradinhas. Aos outros, restam migalhas.
Outro questionamento necessário diz respeito ao custo das campanhas. Daria para fazer com menos, mas os partidos estão viciados em campanhas milionárias. As redes sociais, que deveriam ajudar as baratear as campanhas, acabam por encarecê-las, dado que os candidatos pagam para impulsionar seus posts e fazê-los chegar a um número maior de pessoas do que os engajados de forma orgânica.