Fundão eleitoral vai a R$ 5 bilhões para financiar campanhas e ninguém reclama

Comissão Mista de Orçamento aprovou ampliação de fundo às vésperas de ano eleitoral.

Para não ficar com o ônus, o governo do presidente Lula propôs um valor até razoável para o fundão eleitoral de 2026: R$ 1 bilhão. Razoável, mas irreal, porque na eleição de 2024 o valor foi cinco vezes maior. O que fizeram os deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento? Aprovaram um aumento para R$ 4,9 bilhões. Votação simbólica, que uniu governistas e oposicionistas em um acordão que a todos interessa.

Essa dinheirama terá de ser remanejada da proposta de orçamento. Segundo a proposta aprovada pela comissão, haverá cortes nas emendas das bancadas estaduais, aquelas que poderiam ser usadas em obras de infraestrutura, por exemplo. Dessa fonte sairão R$ 2,9 bilhões.

Mais R$ 1 bilhão virá de cortes nas chamadas despesas discricionárias, recursos que o governo define o destino e que, em geral, contemplam investimentos. O outro R$ 1 bilhão já estava na proposta original do Executivo. Caberá ao relator Isnaldo Bulhões definir exatamente o que será cortado.

É verdade que uma campanha eleitoral custa caro e que as doações de empresas foram proibidas em nome do combate à corrupção. As doações de pessoas físicas são escassas e o fundão banca a maior parte das campanhas. É o custo da democracia — para usar uma expressão generosa. A questão que se discute todos os anos, sem comover deputados e senadores, é se esse valor não poderia ser menor e se não deveria haver uma regra justa para a distribuição dos recursos.

O fundão, assim como o tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral, é dividido pelo tamanho das bancadas federais — daí a preocupação dos partidos em eleger mais deputados e garantir um quinhão maior nas eleições seguintes. Pode se questionar o critério, mas ele existe. O problema é que depois de cair nas contas dos partidos, quem define como o dinheiro será distribuído são os caciques. A parte destinada aos candidatos a deputado federal e estadual tem de respeitar somente alguns parâmetros estabelecidos pela Justiça Eleitoral, em relação a mulheres e minorias.

Na prática, os deputados federais ficam com a maior fatia do bolo e distribuem para os candidatos a deputado estadual com quem fazem parceria, as chamadas dobradinhas. Aos outros, restam migalhas.