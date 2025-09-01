Feira digital Sabor Gaúcho será o "iFood da agricultura familiar", diz secretário Covatti

Secretário Vilson Covatti visitou pavilhão da agricultura familiar nesta segunda-feira (1º). Vitor Vilella / Divulgação

Imagine sentir vontade de comer aquela copa produzida em Tupanciretã ou o queijo com sementes de lavanda, esticar o braço, pegar o celular e receber o pedido em casa. Em breve, é isso o que os gaúchos poderão fazer com a criação da Feira Digital Sabor Gaúcho. A plataforma será lançada nesta terça-feira (2), às 15h30min, no estande do governo do Estado no Pavilhão Internacional da Expointer.

— Será o iFood da Agricultura Familiar — exagera o secretário de Desenvolvimento Regional, Vilson Covatti.

Será a primeira plataforma digital de comercialização da agricultura familiar no Brasil, mas no primeiro momento acessível apenas para empresas. Em um tempo que o governo ainda não sabe precisar, a feira digital estará ao alcance das pessoas físicas.

Com a feira digital, será possível comprar os produtos da agricultura familiar todos os dias do ano, de qualquer lugar do Brasil, conectando consumidores, bares, restaurantes e empórios diretamente aos produtores gaúchos. Queijos, vinhos, geleias, doces, salames e diversas outras iguarias estarão a poucos cliques de distância, diz o secretário.

A meta é incluir até 2 mil produtores participantes do Programa Estadual da Agroindústria Familiar (PEAF) na plataforma, promovendo inclusão digital, novos mercados e renda para milhares de famílias.

— O Pavilhão da Agricultura Familiar é um símbolo da força da nossa produção e a Feira Digital Sabor Gaúcho vem para ampliar essa presença, levando os produtos do nosso Estado para além das fronteiras físicas da Expointer — comemora o secretário.