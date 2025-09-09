Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Efeitos do tarifaço
Notícia

Famurs faz apelo a Alckmin por medidas de apoio aos setores florestal e moveleiro do RS

Presidente da entidade que representa municípios gaúchos teve reunião com vice-presidente nesta terça-feira (9)

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS