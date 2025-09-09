Famurs faz apelo a Alckmin por medidas de apoio aos setores florestal e moveleiro do RS

Encontro entre prefeitos do RS e do Paraná ocorreu no gabinete de Geraldo Alckmin (dir.), em Brasília. Júlio César Silva / MDIC / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin nesta terça-feira (9), a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin, levou uma lista com cinco pedidos da entidade ao governo federal para mitigar os efeitos do tarifaço de Donald Trump no RS. O encontro ocorreu em Brasília, onde Adriane está para participar da Mobilização Municipalista, evento organizado pela Confederação Nacional de Municípios.

Entre as medidas, a Famurs pede negociação para incluir o setor madeireiro na lista de exceções do tributo de exportação norte-americano e a criação de um programa emergencial de apoio e manutenção de empregos — similar ao que foi adotado durante a época mais crítica da pandemia de covid-19.

O setor moveleiro foi um dos mais afetados pela taxação de 50%, já que representa cerca de 70% das exportações da indústria de transformação gaúcha para os EUA. Nenhum produto do ramo foi incluído na lista de exceções, e o prejuízo é estimado em US$ 848 milhões em dois anos, caso o tarifaço se mantenha. Segundo a Famurs, o tarifaço também gera graves prejuízos às indústrias de calçados e couro, metalmecânica, de máquinas agrícolas e de alimentos e bebidas.

— A sobrevivência de centenas de empresas e milhares de empregos nos municípios gaúchos depende de ações rápidas e coordenadas do governo federal, que possui os canais adequados para resolver esse impasse diplomático. Viemos a Brasília para que a União compreenda a dimensão desse tema para o Rio Grande do Sul e adote medidas concretas — destacou Adriane.

Os pedidos da Famurs

Intensificação da negociação diplomática com os EUA, buscando a eliminação ou, ao menos, a redução da tarifa;

Articulação emergencial no Congresso Nacional para adoção de medidas de apoio aos exportadores;

Inclusão do setor madeireiro na lista de exceções da ordem executiva norte-americana ou limitação da tarifa a 10%;

Diversificação dos destinos de exportação, ampliando mercados alternativos e reduzindo a dependência dos EUA;

Criação de um programa emergencial de apoio e manutenção de empregos, inspirado nas medidas aplicadas durante a pandemia da covid-19.

O Rio Grande do Sul é o quinto Estado brasileiro que mais exporta para os EUA, mas o mais impactado entre eles. ​87,5% dos embarques gaúchos destinados ao mercado norte-americano ficou de fora da lista de exceções anunciada.

A Famurs aponta que o tarifaço impacta na arrecadação de impostos dos municípios, eleva o risco de desempregos, amplia a vulnerabilidade social e reduz os investimentos em cadeiras produtivas.

Em resposta aos apelos dos prefeitos gaúchos que participaram da reunião, Alckmin sinalizou que compreende a gravidade da situação e indicou que o governo está trabalhando em um conjunto de medidas concretas para mitigar os efeitos setoriais da taxação, incluindo a oferta de crédito, postergação de tributos e apoio com compras governamentais.