Famurs e Invest RS assinam convênio para qualificar gestores municipais

Com a convicção de que as prefeituras precisam preparar suas equipes para atrair investimentos, a Invest RS assinou nesta quarta-feira (3) dois documentos que consolidam a operação do programa Desenvolve Município. Trata-se de um programa de capacitação para os gestores municipais de desenvolvimento, que será feito por meio de convênio assinado com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), durante a Assembleia de Prefeitos da federação, na 48ª Expointer.
À tarde, foi a vez da assinatura de acordo com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), parceira técnica para a realização do programa. Conforme o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a assinatura representou um momento histórico na relação da agência com os municípios e marca um passo importante no estratégia de apoio às cidades:
— Todo município importa, todo investimento importa. Existem municípios que estão melhor organizados, mas o nosso compromisso também é capacitar aqueles que ainda não estão estruturados.
O documento assinado com a Famurs estabelece como propósito do Desenvolve Município capacitar gestores municipais em atração e retenção de investimentos, fortalecendo a autonomia e a competitividade dos municípios gaúchos. Entre os objetivos, além da formação, estão a elaboração de diagnósticos locais, o mapeamento de oportunidades regionais e a definição de estratégias de desenvolvimento econômico.
Para a presidente da Famurs, Adriane Perin, que também é prefeita de Nonoai, a parceria com a Invest RS é estratégica e tem potencial para construir novas alternativas para os municípios:
— Não tem como cuidar do social sem promover o desenvolvimento econômico. Por isso a parceria com a Invest RS se torna fundamental.
Capacitação de gestores
À tarde, o presidente da Invest RS assinou, com o reitor da Unisinos, Pe. José Mariucci, o contrato para a realização da capacitação. Mariucci destacou o papel da aprendizagem na abertura de oportunidades para o desenvolvimento pessoal e local, ressaltando a importância de a iniciativa ter como foco os gestores públicos.
O curso, que terá seu primeiro encontro presencial nesta quinta-feira (4), no auditório do governo na Expointer, será realizado na modalidade ensino à distância (EAD), com uma trilha de conteúdo estruturada em módulos temáticos que abordarão desde governança e inovação até inteligência de dados e cidades inteligentes.
Além das aulas gravadas e materiais de apoio, os participantes terão acesso a mentorias técnicas voltadas à elaboração e à qualificação de Planos Municipais de Atração de Investimentos, seguindo modelo padronizado da Invest RS.
O Desenvolve Município integra o Empreender RS, lançado em julho deste ano, um conjunto de ações destinadas a estimular o empreendedorismo, atrair investimentos, prospectar mercados e fortalecer a posição do Rio Grande do Sul como um polo de promoção de negócios nacionais e internacionais, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Mais informações no site da agência: https://investrs.org.br/desenvolve-municipio/.
Mulheres ganham espaço na Famurs
Sob a liderança de Adriane Perin, primeira mulher a presidir a Famurs, a entidade inaugurou nesta quarta-feira o Auditório Mulher Gaúcha na Expointer, em um ato que reuniu prefeitas e vice-prefeitas de diferentes regiões do Estado. No palco, 17 gestoras foram chamadas por Adriane para compartilhar suas histórias na política. O encontro, marcado pela emoção, trouxe relatos inspiradores de mulheres que enfrentaram desconfiança em um ambiente ainda predominantemente masculino.
A mensagem central, repetida em diferentes falas, foi clara: “lugar da mulher é onde ela quiser estar”. Muitas destacaram que, embora ainda haja preconceitos e frases como “tem assunto que é para homem”, o caminho para superar barreiras está no trabalho e na firmeza das ações.
A Expointer tem se consolidado como espaço para discussão do papel das mulheres no agro e na política. Ainda persistem desafios importantes: mulheres seguem tendo mais dificuldade em acessar crédito rural, continuam em menor número nos conselhos de cooperativas e enfrentam barreiras culturais na sucessão familiar. Em 2024, apenas 39 prefeitas foram eleitas no Rio Grande do Sul.