Façanha de Mineirinho emociona secretária do Planejamento, que tem o CAFF tatuado no braço

Natural de Brasília, secretária Danielle Calazans posou com bandeira do Rio Grande do Sul ao lado do skatista Mineirinho — que nasceu em Santo André (SP). Paloma Fleck / SPGG / Divulgação

Quando o skatista Sandro Dias, o Mineirinho, realizou a manobra imaginada por milhares de gaúchos desde a construção do Centro Administrativo Fernando Ferrari, a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, chorou de emoção em meio aos funcionários que assistiam à cena. A descida dos 70 metros da rampa do CAFF foram o desfecho de uma negociação que durou mais de dois anos com a Red Bull e sobre a qual Danielle precisou manter segredo.

— Me emocionei porque há pouco mais de um ano tudo isso aqui estava debaixo d’água. O CAFF ficou três meses totalmente interditado. Agora, o mesmo Guaíba apareceu nas imagens de drone com o Mineirinho descendo a rampa. Essas imagens correram o mundo e o mundo viu o Rio Grande do Sul de outra forma. Não deixa de ser um símbolo da nossa reconstrução — diz a secretária.

Danielle é do tipo que detesta ouvir "não vai dar" ou "sempre foi assim". Por isso, quando o governador Eduardo Leite foi consultado pela Red Bull e perguntou a ela se seria possível um skatista descer a rampa do CAFF, respondeu:

— Vamos fazer.

Desde o início ficou claro que na parede áspera do CAFF não havia como deslizar de skate, mas que era possível construir a rampa que na quinta-feira (25) foi notícia no mundo inteiro com o recorde criado por Mineirinho.

A secretária, que tem sob sua responsabilidade o planejamento, a governança e a gestão, é uma espécie de prefeita do CAFF. Nessa cidade administrativa passam 4 mil pessoas por dia — população maior do que a de boa parte dos municípios gaúchos. Nesses dois anos, ela trabalhou para que todos os obstáculos fossem removidos e que a descida ocorresse com a máxima segurança.

Quando foi convidada por Leite para comandar a Secretaria do Planejamento, Danielle teve de fazer sacrifícios pessoais para aceitar o convite. O maior deles foi se separar do filho para não precisar mudar a rotina da criança. Isso implica viajar todos os fins de semana para Brasília, sua cidade natal e onde ela faz doutorado, com aulas às sextas-feiras. Passados quase três anos, Danielle diz que se sente mais gaúcha do que brasiliense:

— Tenho tanto amor pelo Rio Grande do Sul que até tatuei o CAFF no braço.

Secretária registrou tatuagem do CAFF no braço durante evento da Red Bull no prédio. Danielle Calazans / Arquivo pessoal