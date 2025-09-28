Ex-governadora Yeda Crusius fala de sua trajetória em congresso de mulheres empreendedoras  

Yeda Crusius e a presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Federasul, Simone Leite, em Gramado. Sérgio Gonzalez / Divulgação

Sem cargo público e vivendo o que ela chama de “quarta fase” de sua vida, aos 81 anos, a ex-governadora Yeda Crusius foi a estrela do 4º Congresso da Mulher Empreendedora da Federasul, realizado de sexta-feira (26) a domingo (28), no Hotel Serra Azul, em Gramado.

A convite da presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Federasul, Simone Leite, Yeda conduziu um painel sobre o tema "Mulheres na Política - sensibilidade, coragem e resultados em favor de todos".

— Parabenizo a Simone pela iniciativa, porque esse congresso oportunizou me conectar com cada liderança presente. Ali eu não fui somente a Yeda figura pública, mas a Yeda mulher, falando sobre a coragem de seguir em frente nos momentos mais marcantes e inspiradores da minha trajetória. Esse encontro mostrou que estamos vivendo um novo tempo. E eu, na minha quarta fase de vida, me encontrei ao lado dessas mulheres fortes — afirmou a ex-governadora.